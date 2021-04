El club de los elegidos

El déficit fiscal en Colombia sigue preocupando a los banqueros, a los candidatos, a los especuladores, a los gurús de las políticas futuristas, a la clase media que se hunde en todas las reformas insistentes, a la clase baja que lo ha soportado todo, desde siempre y por siempre, y la respuesta del Gobierno solo es una y la propone sin rubor: una nueva reforma tributaria a todos los productos básicos para recuperar esa cartera perdida. Pero, ante esta nueva reforma, serían tres las aprobadas en un solo cuatrienio. Según los números, la realidad y la tradición, las reformas tendrían que ser muchas más hacia el futuro de una nación que se pudre progresivamente entre la corrupción y la evasión de impuestos de quienes deben pagar más por la naturaleza de sus ingresos, y no lo hacen por el contubernio con los lobbies que saben financiar desde siempre y por siempre sin que nadie los denuncie públicamente.

Los grandes evasores en Colombia no existen, nadie los conoce, no aparecen en los titulares de los noticieros, no están en el imaginario colectivo, no deben preocuparse por evadir preguntas incómodas al salir de las oficinas de lujo de sus grandes empresas o de sus casas en Rosales. Sus cuentas están en Panamá con el consentimiento y el conocimiento de los fiscales, los jueces y los gobernantes que también lo hacen, pero jamás entregarán a sus colegas y a sus grandes amigos del silencio en la evasión, por simple y llana sobrevivencia. Es una tradición antigua en el país de los discursos políticos pomposos de la moral inquebrantable que debe sostenerse en la apariencia, por la bienaventuranza del buen nombre y la pureza de los apellidos, aunque todo sea una maldita farsa. Tampoco importa que sea justamente la garganta profunda de la corrupción estatal, tan naturalizada desde los tiempos burocráticos de los criollos, la causa principal del desajuste fiscal que año tras año se desbarata con cifras que no pueden cuadrar públicamente por razones obvias. Los principales promotores de la mermelada eterna no lo dirán, tampoco los dueños de los maletines que se pasan bajo las mesas en los restaurantes del norte de Bogotá a nombre de todos los partidos y los despachos de todos los juzgados para cuadrar, con dineros públicos, los vencimientos de términos para salvar a los implicados en el escándalo de turno. No dirán, tampoco, que el desastre de la economía lo imponen ellos fomentando la violencia que deben sostener por conveniencias políticas, porque sin muertos, sin víctimas y sin zozobra no hay bandera que puedan manosear ante el desespero de los que piden en esa fórmula básica una pequeña solución a sus desgracias. No dirán nunca lo que saben muy bien al interior de sus cuartos, desde donde ven en la comodidad de sus sofás el incendio de un país perdido por sus vicios agigantados en una catástrofe monumental. Nunca lo reconocerán, pero en público deben hablar, con la seriedad de esa tradición de tinterillos serios y encorbatados, sobre las grandes obligaciones tributarias que deben cumplirse para ajustar la economía de todos. Todos los que estén por fuera del club de los elegidos, del lobby de la evasión y del contubernio de los favores mutuos deben pagar sus impuestos, sin chistar, como debe ser y a tiempo. O allí estará la ley para hacerlos cumplir con la deshonra o la cárcel por infractores a la construcción de un próspero futuro.