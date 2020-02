El “corona-bingo”

El presidente Duque, la canciller Blum (a quien le ha ido mal, pero solo por falta de tiempo no le ha ido peor) y el embajador Monsalve deberían, al menos, ofrecerles disculpas a esos 14 connacionales y, claro está, destituir a los genios del servicio diplomático a los que se les ocurrió, autorizaron y pusieron en marcha tan infame plan para “salvar vidas”, como si se tratase de un bingo. La sola idea es repudiable e inadmisible, y no entiende uno qué hay en el cerebro del funcionario a quien ello se le ocurrió, y ni que hablar del funcionario al que le pareció grandiosa esa idea.

¿Alguien puede creer que una rifa es idónea para evacuar a 14 colombianos ubicados en zonas de aislamiento por el fatal coronavirus? ¿Alguien puede creer que no hay plata del erario para una situación de emergencia como evacuar a 14 compatriotas abandonados a su fatalidad? ¿Es sostenible decir, en un país en donde la rampante corrupción carcome los dineros públicos y vale $40 billones al año, que no pueden disponer de unos cuantos pocos millones para una acción humanitaria?