El coronavirus pone el mundo patas arriba

El reclamo es y será por una acción estatal activa y con él asoma con esperanza la figura de Keynes, un economista y pensador que logró entender la amplitud y profundidad de la crisis del sistema capitalista entre las dos guerras mundiales que, por razones diferentes a las actuales, fue gigantesca e hizo tambalear el orden democrático y el capitalismo, en medio de los fragores de una lucha política y social como no había conocido la humanidad, entre los totalitarismos estatistas nazis y soviéticos. Keynes entendió el papel del Estado frente al mercado para regularlo y complementarlo, proporcionándole a la economía, a través de un gasto público organizado, tanto los ingresos a los ciudadanos para recuperar una demanda sin la cual la economía languidece, como generando las políticas que garanticen el logro de los objetivos no de unos pocos sino de la sociedad en su conjunto al producir racional y sosteniblemente una riqueza material y espiritual que garantice su permanencia: seguridad ciudadana, ética de la vida en común, valores democráticos y preservación de la vida y de su escenario natural.

En medio de la crisis desatada por el coronavirus, he recordado consejos de mi mamá: Mijo, lávese las manos, no olvide llevar pañuelo, no le hable encima a la gente… puntos básicos de buena educación, antes lo llamaban urbanidad, que habían sido olvidados y que hoy nos lo recuerdan la Organización Mundial de la Salud para buscar controla la pandemia.