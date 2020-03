El coronavirus y mi hija

Toda la familia, rara vez tan de acuerdo en asuntos pedagógicos, criticó mi decisión. “Eres demasiado severo, es apenas una adolescente”. Sigo sin entender por qué el gusto por el brócoli o mantener ordenado el cuarto se deben aprender desde la infancia, pero evitar ser buchipluma, tener fuerza de voluntad y mantener la palabra no. Recurrí a Edward Banfield y su ensayo sobre el “familismo amoral” en una aldea italiana en los años 50 para reafirmar mi decisión de no alcahuetearle a Ana que “la familia es más importante que un virus”, como sostuvo impávida antes de soltar otra cursilería: “si de todas maneras nos vamos a morir, ¡mejor morir juntos!”.

La crisis del coronavirus exacerbó el desasosiego epidemiológico. Cotidianamente Ana señalaba precauciones y lugares a dónde no ir para estar a salvo. Por primera vez en su vida apreció nuestra casa rural, lejos de ciudades invadidas por turistas, donde hasta podríamos sembrar tomates. Lamentó no poder ir a muchos lugares que soñaba conocer.

Hace unos meses, con la misma certeza que antes mostró para decidir que quería ser actriz, cantante y luego periodista, afirmó: “voy a ser epidemióloga”. Celebré sin reparos esa elección. Me alegró su vocación no solo sólida y temprana sino desligada del dinero y las aventuras lucrativas que la apasionan, como comprar ropa de segunda y venderla por internet con pingües ganancias. Le comenté que yo sabía algo del oficio pues había trabajado con profesionales de esa disciplina empírica, rigurosa, con poca cháchara e impacto social positivo.

Ana, mi hija adolescente, vivió desde pequeña obsesionada por las epidemias. A los cuatro años quería saberlo todo sobre la peste negra. Coleccionaba ilustraciones y mapas. Cuando viajábamos a cualquier ciudad europea preguntaba cómo habría sido en el medioevo. Siempre me pareció insólita esa curiosidad precoz, pero me parecía una buena disculpa para aprender historia y geografía.