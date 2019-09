El culo de Ivanka y la mezquindad

none

Pero sigan jodiendo y destruyendo todo para que vean lo que nos va a pasar a todos. Entre la mala leche, la pendejada y la mezquindad, van a acabar de joder al país. Y después no digan que nadie les advirtió. Y cuando eso pase seré el primero en señalar con nombre propio a los culpables del desastre.

Por supuesto que este episodio denota también una gran cantidad de ignominia para con las cosas buenas que a veces, y solo a veces, le pasan a Colombia. Los opositores del Gobierno no le reconocen nada bueno al presidente Iván Duque ni a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Como perros de caza se botan sobre el cuello de sus víctimas para tratar de degollarlos. Pues tengan claro que si a Duque le va mal, a Colombia le va peor porque puede acabar en las manos de un mitómano desquiciado como Gustavo Petro. ¡Así como suena!

La verdad, Colombia tiene muchos y muy graves problemas como para que andemos trivializando absolutamente todo. Hemos alcanzado unos niveles de estupidez y mezquindad que son alarmantes. O de golpe el que está desfasado soy yo, que todavía creo que el culo de la señora Trump es menos importante que la violación de una niña o un niño cada 22 minutos, el asesinato de los líderes sociales, la corrupción o la pobreza. Pero entiendo que estoy totalmente desubicado y que con los años me volví un viejo huevón que no entiende lo que realmente es serio: el culo de la señora Ivanka Trump.