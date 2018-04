El debate presidencial en el Pacífico

El miércoles 11 de abril tuvo lugar en el Distrito Especial de Buenaventura el tercer debate de los candidatos presidenciales. Muy bien por la ciudad y por la costa Pacífica, sin duda la presencia de los candidatos los obliga a reflexionar sobre la realidad del Pacífico colombiano, territorio que concentra la pobreza y el atraso, situación que no puede continuar. Llegó el tiempo del Pacífico, que obliga a quien gane la Presidencia a generar condiciones que propicien el desarrollo humano integral del territorio con participación ciudadana.

El Espectador del 21 de diciembre pasado publicó un artículo que reitera la situación de esta región: “Pobreza superior al 80 % en el Pacífico, un reto para el posconflicto”, de María Alejandra Medina C. La realidad es compleja, el caso de Buenaventura sigue sin resolverse, para otros se ha avanzado, ven con satisfacción los alcances del sector portuario, hoy con tres sociedades portuarias, en marcha la construcción de la ciudadela logística. Muy bien por estas obras, lo que no afirma lo contrario, ni confirma el desarrollo del territorio en sus tres dimensiones: el espacial, el social y de la persona. Sin duda el sector portuario crece, lo hace en medio de las carencias urbanas y la pobreza. Urge un planteamiento estratégico ambicioso con una clara visión de futuro, acompañado de una masa crítica que piense y reflexione; fortalecer la institucionalidad, el capital social y humano; asumir el desarrollo con perspectiva territorial e inclusión social, no es posible un puerto próspero en un territorio urbano y rural empobrecido que condena a sus hijos a perpetuar la pobreza, ni un puerto exitoso en una ciudad frustrada.

Entre las acciones estratégicas para superar esta situación están fortalecer el talento humano y la generación de empleo de calidad y desarrollo productivo, en una ciudad multivocacional con grandes ventajas comparativas como son las cadenas productivas: del agua (una paradoja), el turismo ecológico-playa, la pesca industrial de profundidad, el comercio internacional de pescado fresco, los servicios derivados del puerto: logística del transporte, traducción, comunicaciones, embalajes, mecánica de contenedores, reparaciones marinas, eventos empresariales, hotelería, por señalar algunas de las muchas actividades; además de otras ramas productivas como las empresas de valor agregado a las mercancías internacionales, el uso industrial de la madera y las artesanías.

El Pacífico como región requiere apropiarse del futuro, generar capacidad de negociación y concertación con el Estado, adquirir las competencias que lo constituyan en territorio que pueda formular y asumir su desarrollo.

