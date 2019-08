El desacuerdo Estados Unidos y Rusia

none

Ojalá la administración Trump repiense. Mejor renegociar que irse, En el Mundo ideal un nuevo acuerdo debería incluir otras potencias nucleares como China, Pakistán, India, Israel, Corea del Norte y las nuevas amenazas, pero parece ser que los desacuerdos y disputas entre Rusia y Estados Unidos van a seguir dando la idea de una nueva Guerra Fría y tampoco China estaría dispuesta a participar de un nuevo INF. Lo cierto es que no será nada bueno para el mundo retornar a los años 60, cuando no había límites jurídicos que controlasen el desarrollo de armas nucleares.

En esta ocasión, la manzana de la discordia ha sido el lanzamiento de Misiles nucleares rusos Iskander-M en Kaliningrado, en el mar Báltico en 2018. El Kremlin ha afirmado que su alcance es de 480 kilómetros y que, de este modo, no viola el acuerdo y lo justifica como una decisión de seguridad nacional.

La justificación de Estados Unidos para salir del Tratado es que Rusia lo ha incumplido. Segundo el Secretario de Estado Mike Pompeo "Rusia es la única responsable de la muerte del tratado". Sin embargo, no es la primera vez que Estados Unidos acusa a Rusia de violar el acuerdo. En 2014, el presidente Barack Obama, acusó formalmente a Moscú por producir y probar un misil de crucero lanzado desde tierra.

Con la firma del INF fueron destruidos 2.692 mísiles. El tratado no solo disminuyó el número de armas nucleares, sino que creó mecanismos de confianza entre ambos, lo que de cierta forma bajó el nivel de tensión en el continente europeo y en el mundo.

El Tratado de desarme fue el primer acuerdo firmado entre Estados Unidos y la Unión Soviética con el fin de reducir el arsenal nuclear de ambos y permitía inspecciones para verificar el proceso de destrucción de los mísiles. Vigente desde el 1° de junio de 1988, logró sobrevivir a la caída del Muro de Berlín, en 1991, pero parece ser que no sobrevivirá a la era Trump.