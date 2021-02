El difícil “borrón y cuenta nueva” de la política

Cuando Biden ganó la Presidencia, muchos respiramos optimismo. Imaginar el cambio de políticas que se venían después de la violencia ejercida por Trump hizo que idealizáramos lo que sería el gobierno del hoy presidente demócrata. The New York Times, sin embargo, nos intentó aterrizar un poco con las posibilidades reales de los cambios en las futuras políticas. En un artículo de diciembre del año pasado, el diario estadounidense reprodujo declaraciones del gobierno Biden, que admitió las dificultades para deshacer las perversas políticas instauradas en las fronteras. “Procesar el poder en la frontera no es como prender y apagar la luz”, dijo Susan Rice, una de sus asesoras.