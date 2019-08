none

Pero esos son los elementos naturales de un fascismo sustentado en el choque y en la anulación para asegurar la vida a mediano plazo con grandes contratos que benefician a los mismos núcleos que rodean el poder, aunque se incendie el mundo. El presidente homólogo que hoy intenta ayudar con un conmovedor discurso ambiental, Iván Duque, es el mismo que ha aprobado el fracking en Colombia, aunque siempre lo negó en campaña por ser perjudicial y peligroso en tiempos de grandes amenazas para la Tierra. Lo dijo siempre así, en términos poéticos que aseguraban el efecto directo en las emociones, y lo reitera ahora que la comunidad internacional vigila de cerca los movimientos extraños de las políticas en la región. Bolsonaro, acorralado en su propia retórica, intentará minimizar el desastre hasta que pueda retomar de nuevo las riendas de la comunicación y volver a dirigir metódicamente los contratos prometidos sin tanto escándalo. Trump, al norte, hará lo mismo con aliados en las antípodas que lo respaldan. El efecto Bolsonaro del sur y las tácticas disimuladas del fascismo en Colombia y en países que simulan las buenas maneras entre la oscuridad afianzan los impulsos de otros incendios que no puede apaciguar la lluvia.