Posdata . Antes de bañarme y jugarme la vida, me pregunto cuándo tomarán en serio las declaraciones de Aida Merlano y destaparán semejante olla podrida antes de que la manden a matar. Este país da vergüenza. Espero no destutanarme cuando se abra la regadera. ¡Me voy a santiguar!

Tampoco me refiero a la escopolamina en los centros comerciales, ni las pegatinas con fetanil en los parabrisas de los carros, ni las amenazas de los taxistas con paralizar el país si regresa Uber, ni los atracos a mano armada en los semáforos, ni de las balas perdidas de las vendettas entre narcos, ni siquiera del coronavirus camuflado en los barcos cargueros. No, el enemigo oculto está en otra parte.

No, no voy a hablar de las emboscadas del Eln, ni de las células mamertas que se cuelan en las empresas, ni las trizas en que están convirtiendo el proceso de paz, ni de las fauces de víbora envenenada de la Dávila, ahora convertida en superestrella y vocera de la verdad revelada, escrita, hablada y gritada.