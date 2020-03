El Estado de vuelta

A renglón seguido, recomendaba adoptar una serie de medidas urgentes por parte de los Estados para mitigar los efectos de esta pandemia. Este informe fue desatendido por los distintos gobiernos, pero todo indica que ya existía información de que algo como lo que sucede con el coronavirus podía pasar en el corto plazo, y no se tomaron las medidas oportunas y adecuadas. Seguramente las cifras apocalípticas allí contenidas hicieron que el informe no se tomara en serio, pero lo cierto es que una vez más el Estado y los gobiernos fallaron, porque es un hecho que estos informes de organizaciones internacionales se dirigen principalmente a los Estados, que son los que tienen los recursos y los mecanismos para implementar las medidas sugeridas.

En un informe de septiembre del año pasado titulado A World at Risk, la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, un órgano independiente creado por el Banco Mundial y la OMS, advirtió de manera premonitoria: “Nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizados. El mundo no está preparado”.