El estilo Queiroz

Es bueno asimilar que la idea del técnico es conservadora. Lo sabíamos desde antes y lo confirmamos en la Copa América, en el partido contra Chile, cuando nos despedimos del certamen sin disparar una sola vez al arco. También es cierto que al menos en esta oportunidad no contaremos con los dos tipos que con solo nombrarlos metemos a los rivales unos metros atrás.

Para el medio campo apostará por volantes que le puedan brindar la doble función de marca y salida. Olvidémonos de un volante diez. Barrios, Lerma, Matheus y si acaso Cuadrado o Díaz serán los de confianza. Estos últimos siempre y cuando demuestren sacrificio en marca. Adelante no es difícil adivinar que apostará por la microsociedad que trabaja junta en el Atalanta, conformada por Duván Zapata y Muriel.

Colombia enfrentará a Brasil y a Venezuela en la próxima fecha FIFA. No es difícil suponer que Tité y Dudamel, los entrenadores de los rivales, respiraron aliviados al ver que en la lista de Colombia, por las razones que sea, no están ni Falcao ni James.