El fin del libre comercio

none

El resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos no cambiará el proceso estructural de la disputa iniciada; puede variar la velocidad y la forma del fin del libre mercado entre los poderosos, pero mantendrá la imposición de la apertura unilateral para el resto del mundo. Una respuesta “nacionalista” a estos cambios fue el apoyo de algunos grupos económicos nacionales al nuevo gobierno desarrollista de México, donde históricamente se presentan y agudizan estas visiones opuestas del crecimiento económico.

Sin embargo, las contradicciones de hoy son mucho más amenazantes, ya que se enfrentan empresas privadas con empresas estatales, ambas transnacionalizadas y con gran poder concentrado —incluyendo el poder militar— si sumamos a Rusia. No tienen, por ahora, un claro contenido político-ideológico, lo que le permite a Trump regresar al proteccionismo en forma autoritaria y excluyente, rompiendo todos los acuerdos impuestos y firmados y aclarando que, para los países más débiles, no hay negociación ni concertación posible, y menos aún soportarán que se intente responder con aranceles compensatorios; solo vale el “yo pongo mis aranceles y tú sigues abierto a mis exportaciones”.

El encantamiento inducido alrededor de las bellezas del libre comercio está llegando a su fin. Y no por los desastrosos resultados generados en los países de la periferia, Colombia incluida, sino porque a su principal promotor le apareció un fuerte contradictor que le disputa la hegemonía del mercado mundial y de su mercado interno. Este choque por nuevas tecnologías e inteligencia artificial entre Estados Unidos y China nos regresa a lo que se conoció como Guerra Fría, que en realidad era una disputa intersistémica de fuerte contenido ideológico, político y económico con la Unión Soviética. Luego de la crisis del liberalismo económico de la década de 1930, la respuesta de Estados Unidos frente a esa amenaza fue inventar un proteccionismo basado en un nuevo pacto, New Deal, el keynesianismo. Para detener a su enemigo estratégico optó por reformas asistenciales y democráticas reguladas, control al capital financiero y subvención a toda su producción nacional, y con el tiempo llegó a ser la primera potencia mundial.