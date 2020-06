El general Naranjo

Me decepcionó el general Óscar Naranjo que nos presentaron en la serie de TV. Si bien se anunció como una descripción de su vida, basada en el libro de Julio Sánchez Cristo, la versión que salió al aire transmitida no tiene nada que ver con la conversación entre los dos que habíamos leído. La ficción no solo llevó a sus productores a desfigurar la realidad, sino a calumniar e irrespetar a personajes de la vida real disfrazados con otros nombres.

Hubo desaciertos, por lo general. Dizque el presidente de la República de la época no actuaba conscientemente cuando fue él mismo quien en la vida real y, en pleno uso de sus facultades, revivió el tratado de extradición y en pocas horas extraditó al narcotraficante Carlos Lehder, a quien recientemente acaban de enviar a Alemania después de purgar su pena. ¿Y qué decir de las negociaciones con el M-19 que él dirigió? ¿Fueron propias de un enfermo?