El huevo, el bluf y la palabra

A mí me gusta pensar que somos hijos de las palabras, no sus padres.

El huevo es un pequeño milagro. No siempre tuvo la forma actual. Al principio fue una yema dentro de una burbuja de gelatina que flotaba en el agua, su alimento. Por esto las ranas, los reptiles y los peces no podían alejarse mucho de la fuente de agua. Luego, en el Pérmico inferior, el azar o la necesidad empacó el mar y la yema dentro de una cáscara dura, formada por cristales de hidroxiapatito… ¡y fue el huevo, una incubadora portátil que podía ser llevada a tierra firme! Los biólogos lo llaman el “huevo amniótico”, el invento crucial que les permitió a los vertebrados conquistar la tierra y vivir en una burbuja mayor, la atmósfera, y contar con un soporte perfectamente elástico y capaz de propagar el sonido con una fidelidad extraordinaria, el aire.