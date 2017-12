La inscripción de candidatos al Congreso y de los candidatos presidenciales y las diversas encuestas presidenciales muestran el inicio de la campaña política, que entrará a toda marcha en enero cuando empieza la cuenta regresiva, al faltar sólo cinco meses para la elección presidencial. Cada vez más, hay una depuración de candidatos y se percibe la necesidad de alianzas no sólo para la segunda vuelta, pero también en la primera vuelta de acuerdo con la distribución de la intención de votos. No hay una fuerza política dominante, la intención de voto está muy fraccionada, no hay nada claro y los estrechos márgenes entre unos y otros muestran que cualquiera puede ganar.

Razones para que esto suceda son muchas, la política se ha convertido en el caballo de batalla de muchos, el ser y hacer política es sinónimo de algo malo. Primero está generalizado decir que la política es corrupta y que los políticos, en general, son malos, y aunque habrá algunos, son más aquellos los que sirven y representan a sus regiones y a sus gentes. Otro tema son las peleas políticas, a veces dentro de los mismos grupos y partidos, o en otros casos de los integrantes de unos partidos con otros. Estas confrontaciones no ayudan ante la opinión pública y generan cansancio y es por eso que buscan candidatos poco beligerantes. Igualmente, el miedo al castrochavismo y a un modelo como el venezolano que ha llevado al caos al vecino país es altamente considerado en la intención de voto, pero el problema es que identifican al actual gobierno y a los candidatos que trabajaron con Santos de castrochavistas, cuando son los menos y los que realmente tendrían esas tendencias están callados y nadie los señala.

La política y la forma de hacerla, por otra parte, ha cambiado. La forma tradicional de visitas a los pueblos y manifestaciones públicas continúa, pero hoy se suman otros instrumentos como internet y muy especialmente las redes sociales, con los que se llega a otros grupos de la población, especialmente a los jóvenes. Las experiencias recientes así lo muestran, como en Estados Unidos, donde las influencias de mensajes negativos contra Hillary llevaron al triunfo de Trump o el triunfo de la antipolítica de Macron en Francia, un hombre del sector privado.

Habrá que esperar un poco más mientras se va decantando el panorama político. Los congresistas entrarán en campaña plena, ya que habrá elecciones en marzo. Mientras tanto se espera que los candidatos presidenciales irán presentando sus ideas y así podamos elegir aquel que sea mejor para Colombia