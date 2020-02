El lastre eleno

¿Qué hacer? Con el Eln no pudimos ni con plomo ni con diálogos. El asunto depende al final de qué pase en Venezuela, del problema de la coca y de aguantar la longevidad del anacronismo. Mientras tanto podemos reconocernos mejor entre nosotros mismos. No se trata de salir a marchar con camisetas blancas todos de la mano. Pero sí de tener claro que aunque hay una discusión álgida entre contendores, el gran enemigo de la democracia, la libertad, los derechos, no son ni uribistas ni izquierdistas, es el Ejército de Liberación Nacional. Y si les preocupa que eso los una en algo, es un costo por el que vale la pena arriesgar.

Realidades como la de Ábrego, Norte de Santander, un pueblo donde sus casi 20.000 habitantes vivieron este fin de semana encerrados en sus casas por el paro armado decretado por el Eln. No fue solo en Norte de Santander. De Cali los reportes indican que el tráfico hacia el Cauca y Nariño estuvo casi paralizado. La tercera ciudad del país semiincomunicada hacia el sur. De hecho en Argelia, Cauca, según reporta Caracol Radio, un herido que iba en una ambulancia tuvo que saltar del carro para evitar la lluvia de balas que un grupo armado desató contra el vehículo. De Medellín, la segunda ciudad de Colombia, no salían carros hacia Chocó. En Arauca, donde estos paros armados son parte del paisaje, el Eln impuso con amenazas también un paro informativo, como se lo hicieron saber al periodista Wílfer Moreno, quien por negarse tuvo que salir del departamento.