El machismo en las clases de historia

Ahora que estamos tan felices celebrando los 200 años de la Batalla de Boyacá y recordando lo importante que fue Simón Bolívar para nuestro país, deberíamos también reflexionar si la manera en como hemos contado la historia de estos hechos ha sido la mejor.

No es necesario ser historiador, ni mucho menos ingresar al movimiento feminista para saber o darse cuenta de la fuerte dosis de machismo con el que narramos a nuestros niños los hechos de la guerra por la independencia de nuestro territorio, a quienes les enseñamos a idolatrar a Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño, etc., sin decirles claro está, que, sin la participación de las mujeres, el objetivo nunca se habría logrado.

Tan mal se enseña la historia de la guerra por la independencia, que en lugar de contar unos hechos de manera didáctica, para que a nuestros niños y jóvenes en los colegios les quede claro que fue un objetivo que se consiguió gracias al trabajo en equipo de un grupo de personas al que se sumaron cientos de hombre y mujeres, los profesores se limitan a inyectarle en sus cabezas una cantidad de fechas y nombres, obligándoles a escribir sus biografías en los cuadernos, sin explicarles el por qué o cual es la razón para darles importancia.

Si en lugar de obligar a los estudiantes de primaria y bachillerato a repetir como loros que Simón Bolívar nació en Caracas; que sus padres fueron Juan Vicente Bolívar y Ponte y María Concepción Palacios; que nació el 24 de julio de 1783, se les cuenta o se les narra que este hombre fue una persona que ayudó a motivar a muchos y muchas a luchar por su libertad, uniéndose para conseguir el objetivo soñado, estoy seguro de que las clases de historia o por lo menos, lo que queda de esas clases, no serían tan aburridas.

Pero sobre todo si se les cuenta, además, que si las mujeres de aquella época en nuestro territorio, no se hubiesen unido a la causa, esta jamás se habría logrado. Desde mi punto de vista, fue más importante la participación de las mujeres, que lo pudo haber hecho el mismo Simón Bolívar, de quien dudo muchísimo haya peleado cuerpo a cuerpo con algún soldado del ejército español en el Pantano de Vargas o en el Puente de Boyacá.

Poco o nada se habla en los colegios de la ayuda que estas prestaron al acompañar al ejército libertador, preparando sus comidas, curando sus heridas, incluso disfrazándose de hombres para engañar a los soldados españoles, fingiendo la retirada, y así, luego de distraerlos, llegaran los patriotas por sorpresa.

Que muchas de ellas les inculcaron a sus hijos jóvenes, la idea de sumarse a la lucha por la independencia. Que fue gracias a las redes de informantes que ellas tejieron, la manera como el ejército libertador pudo conocer sobre los movimientos o lo que estaban pensando los españoles.

Y sobre todo que la importancia de Manuela Beltrán no fue precisamente desafiar al virreinato español rompiendo los carteles donde se anunciaban los nuevos impuestos, sino por ser la primera persona que despertó el espíritu de revolución en la sociedad en aquella época.

Estoy de acuerdo con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez cuando lamenta que en los colegios de nuestro país las clases de historia, no tengan mayor importancia. En lo que no puedo estar de acuerdo con ella, es en enviar como respuesta a través de sus asesores, cuando un grupo de personas quisieron conversar con ella en torno a ideas y proyectos para el festejo del Bicentenario de la Batalla de Boyacá, que no estaba interesada.

Si en realidad se está pensado en introducir las clases de historia en el pensum académico de primaria y bachillerato, esta debe diseñarse de tal forma, que despierte el interés de niños y jóvenes, pero, sobre todo, resaltando la importancia que en los hechos tuvo la participación de la mujer.

Solo de esa manera en nuestra sociedad se puede superar el machismo contra el cual se lucha todos los días en Colombia.