El mandato: destruir la sociedad

Una prueba del rebaño: “Si quieren guerra, hay que darles guerra. Son un cáncer que hay que extirpar. No nos dejaremos intimidar”, Santiago Castro, presidente de Asobancaria. Él y sus compañeros de idea, y/o sus hijos, jamás usarán el uniforme para ir a dar plomo. La tienen clara, la guerra la ven desde sus celulares. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por la paz?

Vemos entonces que en nuestro país el tema no es de supremacía blanca pero sí, paralelo a la desgracia que dibujan esos tres traicioneros, de extremos nocivos representados por unos políticos egocéntricos e incapaces de agrupar a la sociedad en un fin común como la paz. Los bannon de Colombia abundan en la política, en las redes, entre el empresariado, en algunos medios y, claro, en familias que desde la comodidad de sus estratos 4, 5 y 6 piden más bala con los hijos de los pobres.

Pienso en él y en su premisa de destrucción como un espejo de lo que vivimos en Colombia, más aún con el anuncio del rearme de Iván Márquez, Santrich y el Paisa, tres alias, dos conceptos: terroristas y narcotraficantes. Ellos, que todo pudieron tenerlo gracias a un acuerdo imperfecto, decidieron seguir traficando sin importarles, como lo aseguró Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, que hay cerca de 10.000 excombatientes de las Farc con sus familias agrupados en los Espacios Territoriales (ETCR), comprometidos con sus proyectos productivos y que no quieren volver a la guerra.

Para Bannon, la única forma de transformar una sociedad es destruyéndola para luego recoger los pedazos y reacomodarlos a la medida de sus teorías. Eso lo pueden ver con mayor detalle en el documental The Great Hack, de Netflix. La estrategia es fácil: manipular, no importa los recursos, a través de algoritmos que pueden armar gracias a todas las huellas que dejamos en las redes sociales. Somo sus idiotas útiles.