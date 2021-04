El marasmo electoral

Esta semana conocimos la encuesta de Invamer Gallup que contrataron Caracol Televisión y Blu Radio, como se viene haciendo desde hace varios años.

En absolutamente todos los escenarios posibles, la Presidencia la ganaría el senador Gustavo Petro. Esto no sorprende, pues lo cierto es que, a pesar de tener varios candidatos, la mayoría no son atractivos. Fueron incluidos en la encuesta y en diferentes opciones Sergio Fajardo, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Char, Federico Gutiérrez, Tomás Uribe, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo y Juan Carlos Pinzón.

Lo de Petro no asombra, pues la pandemia ha hecho el mejor trabajo para su campaña. Los estratos bajos lo apoyan totalmente y eso no es una sorpresa. La situación económica, el descontento, la incertidumbre, la pobreza y el desempleo, entre otros factores, favorecen la candidatura de Petro.

La verdad es que tenemos muchos candidatos, pero, aparte de Petro, que tiene carisma, los demás no son atractivos. No despiertan entusiasmo y, por el contrario, producen apatía.

A lo anterior hay que agregarle que no hay partidos políticos fuertes. Tenemos sí una gran cantidad de partiduchos y movimientos que no tienen ideologías claras y no se diferencian los unos de los otros. Otrora, en la política colombiana uno sabía qué representaban los partidos Liberal y Conservador. Hoy, con tantos movimientos, resulta muy difícil diferenciarlos por sus plataformas, que la verdad no son claras.

La encuesta refleja, sin duda alguna, el inconformismo, pues Petro barre en todo: por regiones, por estratos, en el sector rural y entre hombres y mujeres.

Hoy en el país hay 60 candidatos presidenciales, pero el único sólido es el senador Petro. Debemos recordar que la encuesta refleja un momento específico. Eso puede cambiar, como ha pasado antes. En la encuesta que, por esta misma época, se hizo hace cuatro años ganaba Germán Vargas Lleras y no aparecía Iván Duque.

El sondeo muestra que los colombianos están pesimistas, pues el 77,5 % cree que vamos por mal camino y eso favorece, sin duda, a quien no está gobernando. Debemos decir que nunca antes se había hecho una encuesta en una crisis como la generada por la pandemia. En un año, si el país sale adelante, las cosas podrían cambiar radicalmente.

La encuesta también señala que el 93 % de los colombianos creen que la corrupción ha empeorado; el 89 %, que la economía ha empeorado y el 94,3 %, que el desempleo ha empeorado.

Estos resultados indican que las personas votan más por afectos que por ideologías. Aparecen muchos de centro y centroderecha votando por Petro y otros de izquierda votando por Marta Lucía Ramírez.

Estamos a más de un año de las elecciones, pero esta encuesta, creo, es el inicio de la campaña presidencial. Con todo, también hay gran apatía.

Notícula. Me duele el corazón cada vez que veo las cifras de muertos diarios por culpa del COVID-19. Dios les dé fortaleza a todos sus familiares.