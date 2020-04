El menor arrepentimiento

Esto, sin embargo, no quiere decir que no haya ciertos principios que sirvan como derrotero para diseñar esta política pública. El principal, tal vez, es recurrir a lo que genere menos arrepentimiento a la sociedad. De qué nos podemos arrepentir más: ¿de prolongar la cuarentena en detrimento de la economía, poniendo en riesgo mayor desempleo, mayor caída del PIB, la posibilidad de que miles de familias vuelvan a caer en la pobreza? ¿O de aflojar las medidas de cuarentena, poniendo en riesgo más contagiados, eventualmente más muertos, estresando el sistema de salud?

Medir el impacto del contagio, medir la capacidad de la infraestructura física y el recurso humano del sistema de salud, medir el impacto en la economía a través del desempleo, del consumo y la inversión. Y calcular el momento en que el costo se come el beneficio, para tratar de prever en qué momento se debe apretar o aflojar una medida u otra. Y, para hacerlo más complicado, hay que tener en cuenta la temporalidad. No basta con el impacto solamente del corto plazo ni del largo plazo. Hay que balancear los dos.