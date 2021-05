¿«El ministro José Manuel Restrepo» o «el ministro, José Manuel Restrepo»?

En la columna pasada me referí a la tendencia de escribir los cargos (nombres comunes) con mayúscula inicial. Me faltó espacio para hablar de otro error frecuente en medios y boletines de prensa, esta vez relacionado con la puntuación: ¿«el representante a la Cámara Mauricio Toro» o «el representante a la Cámara, Mauricio Toro»?

En la mayoría de los contextos lo más probable es que la primera opción sea la correcta. Esto se debe a que Toro no es el único representante, por lo tanto, es necesario especificar de inmediato (no entre comas) a qué persona nos estamos refiriendo: «el representante a la Cámara Mauricio Toro».

Recordemos que una de las funciones de la coma es delimitar incisos, es decir, información adicional que puede ser importante, pero sin la cual la oración no pierde sentido. «La nueva ministra de Comercio, Ximena Lombana, llegará al cargo próximamente». Si retiro «Ximena Lombana», me quedo sin una parte de la información (el nombre), pero la oración no confunde ni deja de ser cierta. Es un inciso que podría omitirse sin mayor problema.

En cambio, si digo «el ministro, José Manuel Restrepo, habló de la reforma tributaria» y quito el inciso, queda la duda de cuál de todos los ministros dijo eso. ¿Fue el del Interior? ¿O acaso fue el de Defensa? La situación sería distinta si especifico desde antes: «el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo», pues él es el único ministro de Hacienda en nuestro contexto; podría prescindir de su nombre sin dejar lugar a equívocos.

La misma lógica aplicaría si decido poner primero los nombres de las personas: «Salma Hayek, actriz mexicana, sobrevivió al COVID». Las comas son adecuadas, pues la identidad de la persona en cuestión es única; el inciso es una mera explicación.

mmedina@elespectador.com, @alejandra_mdn