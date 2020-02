El molesto e inútil día sin carro y sin moto

Entones, ¿para qué sirve un día sin carro y sin moto? La respuesta es obvia: para contentar a los taxistas, un gremio muy poderoso políticamente… y para fastidiar a todos los demás. En todo caso, si tanto insisten en la medida, ¿por qué no la realizan un domingo? Y, además, ¿por qué no se paga menos de la mitad del impuesto anual de rodamiento si los vehículos particulares solo circulan menos de la mitad de su vida útil por cuenta del “pico y placa” y del día sin carro? ¿Por qué no somos sensatos?

No es para menos. Si hay 1,1 millones de vehículos particulares en Bogotá y dejó de circular la mitad porque la otra de todos modos se quedaba en casa por el “pico y placa”, más 480.000 motocicletas que en su totalidad no pudieron circular, hubo una mayor demanda de taxis de 225.000 personas y una mayor demanda de transporte en buses de 705.000 personas, suponiendo que la mitad de los conductores de vehículos particulares que podían circular se subieron a uno de los 48.000 taxis, que sí circularon todos, y la otra mitad más todos los motociclistas se subieron a Transmilenio o a los SITP. Es apenas obvio que dichas demandas adicionales tenían que causar encarecimiento de los taxis y más congestión en los buses.