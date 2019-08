El nuevo restaurante Nikkei que llegó Bogotá

Probar un restaurante nuevo es como ir a una cita a ciegas. No sabes con qué te encontrarás, esperas que te cautive, pero tienes miedo de que te guste tanto que luego no puedas dejar de volver a él. Como el primer beso, darás un primer bocado y sobre tus papilas gustativas caerá el peso de juzgar cada sabor que se conecta con cada sensación que va entrando al masticar, como si fuera directo al corazón y no al estómago.

Para mi fortuna descubrí un lugar que recientemente abrió sus puertas en Bogotá. Sin duda este restaurante me hará volver más de una vez.

En el complejo 85 Square, donde se encontrará dentro de poco el hotel AC de Marriot, se encuentra Qun (@Qunbogota), la nueva propuesta de cocina nikkei peruana y contemporánea del reconocido chef José Castro Mendivil, nacido en la ciudad de Lima. Tiene 47 años y en este momento está radicado en el país para darle vida a uno de los proyectos más importantes de su carrera.

Detrás de él, la culpable de esta idea es Karol Jaimes, una bumaguensa empresaria y apasionada por la comida que vio en José el aliado perfecto para crear algo diferente, un lugar que te permita llevarte a la boca una oferta gastronómica innovadora, un concepto entre lo formal e informal, donde todo tiene un porqué, desde el nombre que evoca a un dios Kon, que en mitología inca era el dios de la lluvia y el viento que venía del sur, hasta los cubiertos, que para algunos platos incluso no son necesarios.

Carolina, junto a su novio, pusieron el primer ladrillo de lo que ellos aspiran sean uno de los mejores restaurantes de Bogotá. Llevan mes y medio y ya está encaminado al éxito, pues ofrece una experiencia más allá de ir a comer. Es ir a adentrarse a la cultura peruana mezclada con la colombiana, esto con propuestas innovadoras a la hora de llegar a la mesa y al paladar de sus comensales.



Cuentan con un equipo que en realidad parece una familia liderada por nuestro anfitrión, Fabián Bonilla, sommelier y sin duda el mejor guía de esta experiencia.

Desde la entrada te das cuenta cada detalle que fue pensado para crear con un ambiente encantador, una barra en el centro, una cocina abierta, una terraza con detalles en madera, que combinan con lámparas de luz tenue que acompañan las mesas y las plantas que te dan esa sensación de hogar.

Para empezar, un pisco como boleto de ida a Perú, como guía cuentan con Daniel Galindo, el experto bartender y encargado de la gran oferta de coctelería del lugar.

El menú está dividido en dos fases (Agua y tTerra) que invita a explorar la diversidad de ingredientes del vecino país. La recomendación es pedir al centro para probar de todo.

Para empezar este viaje gastronómico, probamos un pan de quinua con salsas de autor, seguida de nuestro primer plato y mi preferido, el ceviche Qun al estilo amazónico de paiche, camarones y mango, sabores ahumados y picantitos en tres tiempos, terminado de cocinar en un bambú a las brasas, un plato que sin duda no puedo dejar de recomendar.

Dejando los cubiertos a un lado aparecen las uñas de cangrejo, rellenas de pulpa de cangrejo y langostinos, sabores nikkei y cantoneses, queso a la crema de ají amarillo y acompañada por una salsa chalaca cantonesa, para seguir sumergidos en este mar de sabores. Continuamos con Yakimeshi, un arroz estilo japonés de pato Pekín al cilindro, chanchito a la caja china, camarones, cecina amazónica con maíz de verduras, toques ahumados y maní caramelizado.

Vino recomendado por Fabian y enfriado con nitrógeno, toda una puesta en escena.

Viajar a través del paladar puede ser el mejor viaje que nos podamos regalar sin tener que tomar un avión. La insaciable búsqueda de probar sabores nuevos parece cada vez un reto, pero encontrar un lugar que reúna un excelente menú y una experiencia más allá de los buenos sabores, es un acierto que sin duda Qun lo tiene claro.

En Qun, la tierra es la protagonista al proveerlo todo, y la naturaleza con su sabiduría es la encargada de complementarlo, al juntarse el Pacífico, el Amazonas y los Andes, logran una fusión de sabores extraordinarios que integran la cultura peruana a cultura nuestra, una propuesta que promete en palabras de su chef, “ser el inicio de la nueva era de la gastronomía peruana en Colombia”.