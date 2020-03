El obstetra me dijo: “¿Quién la mandó a abrir las piernas?”

Por Pamela*

Un día, en la madrugada, tuve relaciones sexuales con mi novio con un método de barrera: el condón. Se rompió. Al otro día, a primera hora, fuimos a una droguería a comprar una pasta del día después. Ni en mis planes ni en los de él aparecía tener hijos y una familia en ese momento.

No funcionó. Un mes después me di cuenta de que estaba embarazada. Ante la desinformación y el miedo a ser juzgada por las instituciones, una amiga de una amiga me dijo que tomara unas pastillas que me harían abortar. Dijo que no sería difícil, pues apenas tenía cuatro semanas. Y así fue. Las compramos de manera ilegal. Tuve que decirle a mi familia que me iba de viaje con mi pareja. Lo mismo dije en el trabajo, para que nadie sospechara. El chico estuvo ahí todo el tiempo, acompañándome en ese proceso que no es fácil ni física ni emocionalmente.

Esa misma semana fui al médico. Seguía sangrando. Me hicieron una ecografía y aún tenía residuos. Debo decir que el trato de los médicos fue fatal. Recuerdo que la respuesta del médico encargado de obstetricia fue: “¿Quién la mandó a abrir las piernas?”.

Finalmente, luego de toda la humillación para nada profesional, sino llena de juicios de valor de médicos muy machistas, fui a una clínica privada en donde terminé todo el proceso. Sin embargo, pienso que fui afortunada de contar con los medios económicos para ello, pero las mujeres de bajos recursos entonces qué hacen. No es justo traer al mundo hijos no deseados, bajo condiciones que no son las adecuadas. No es justo que una mujer deba tener un hijo con un hombre que la maltrata y tener que permanecer ahí amarrada por ello. No es justo que las mujeres debamos poner en riesgo nuestra vida en clínicas clandestinas o en nuestras casas por el miedo a ser juzgadas.

Si el aborto es libre, nos ahorraríamos mucho sufrimiento: el de las personas que vinieron a este mundo a una familia que no las deseó y que no cuenta con los medios económicos suficientes para sostenerlas. La libertad sobre la maternidad no debería escandalizar a nadie.

* Pamela es un seudónimo.