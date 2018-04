El oxímoron “inteligencia artificial”

En el primer diccionario de nuestro idioma, el Tesoro de la lengua castellana o española, de don Sebastián de Covarrubias, publicado en 1611, no figura la palabra “inteligencia”. La que sí figura a cambio es “entendimiento”, definido como “una de las potencias del alma”, que recordemos que son tres: memoria, entendimiento y voluntad.

En el primer léxico publicado por la Real Academia Española, en 1732 (sólo 19 años después de su fundación), en el llamado Diccionario de Autoridades, hay una página entera a doble columna dedicada a todo lo que tenga que ver con el intelecto, palabra que asimismo brillaba por su ausencia en el Covarrubias. Y allí se define a la inteligencia como “la capacidad y virtud de entender [así como también] la destreza, habilidad y experiencia práctica de las cosas que se manejan o tratan, nacida de haberse hecho muy capaz en ellas”.

En la edición virtual del diccionario de la propia Real Academia, se nos reseñan siete acepciones de “inteligencia”, a saber: “Capacidad de entender o comprender; Capacidad de resolver problemas; Conocimiento, comprensión, acto de entender; Sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión; Habilidad, destreza y experiencia; Trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí; [así como] Sustancia puramente espiritual”.

De las siete, nada más la segunda (“Capacidad de resolver problemas”) es aplicable a lo que con harta negligencia se viene llamando “inteligencia artificial”, también definida por este diccionario como término técnico: “disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana”.

No soy científico, de tal manera que mi acercamiento al tema es desde un plano que me atrevo a llamar del sentido común, ese dizque es el menos común de todos ellos. A mi juicio, lo que llamamos “inteligencia artificial” no pasa de ser un oxímoron que usamos por pura comodidad. La inteligencia, o es natural, o no lo es. La inteligencia es el nombre moderno de aquello que don Covarrubias llamaba “potencia del alma”, y las máquinas carecen de alma, aunque algún filme de Steven Spielberg nos quiso hacer creer que pueden llegar a tenerla.

Sé que combatir contra estos molinos de viento es tan inútil y tan condenado al fracaso como cuando don Quijote arremetió “en fiera y desigual batalla” contra los que él creía “desaforados gigantes”. Pero se debe tener el valor de hacerlo en un mundo de puras fake news, donde nos han colado el gol de que una de las más sobresalientes facultades humanas también puedan poseerla las máquinas. ¡Amos, anda!, como dicen en Madrid.