El pacto del “fracking”

Al fracking hay que ponerle condiciones. Y no solo condiciones sociales y ambientales, como las que propone la comisión de expertos reunida por el Minminas. Al fracking hay que enmarcarlo en un pacto, de los que tanto le gustan a Duque. Un pacto de extracción a cambio de transformación, de sacar petróleo y gas para depender cada vez menos de ellos con generación de otras fuentes renovables, de realmente transformar Ecopetrol de una empresa de hidrocarburos en una empresa de energía. Un pacto de sostenibilidad financiado por el fracking.

No va a ser fácil poner a todo el mundo de acuerdo, pero en medio de este escenario hay oportunidades para consensos importantes que podría dejar este Gobierno. Más allá de lo que decida el Consejo de Estado, que ha impuesto una moratoria (y más allá de que sea absurdo poner en manos de un juez la seguridad energética de un país), tanto la urgencia del Gobierno y del sector petrolero como la demanda de los ambientalistas de cambios sobre nuestra dependencia pueden articularse.

Para algunas voces del Gobierno y de la industria petrolera, la respuesta es obvia. Hay que hacer fracking sí o sí, y hay que hacerlo ya. Quienes piensan lo contrario no solo son unos radicales, sino que sus preocupaciones están basadas en mitos y falsas interpretaciones. Ellos no tienden a ver las enormes oportunidades de negocio y ventajas estratégicas: según los cálculos de la ANH, solo en la cuenca media del Magdalena, convenientemente cerca de la refinería de Barranca, hay gas y petróleo en roca generadora, el que se extrae con fracking, para ampliar las reservas de petróleo a 23 años y las de gas a 48 años. Y hay que hacerlo ya, porque la maduración de los proyectos de fracking tomaría más de cinco años, alrededor del tiempo que nos queda de autosuficiencia.

A Colombia se le va a acabar el petróleo en poco más de seis años y el gas en 10 años, según los cálculos de la ANH. Además de ser un país con poco petróleo y gas (no solo tenemos menos que Venezuela, sino también menos que Ecuador), somos muy eficientes extrayéndolo (más que Venezuela y Ecuador) y eso nos hace muy dependientes de sus rentas.