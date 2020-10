El peor y el mejor de los tiempos para la cocina colombiana

Hace 18 años el panorama gastronómico colombiano era muy diferente. Por aquel entonces, el Estado no se preocupaba por la cocina y ni remotamente parecía ocurrírsele que fuera una actividad no solo culturalmente relevante, sino con el gigantesco potencial económico que tiene. El turismo, indisolublemente ligado a la gastronomía (pues sin esta no existe aquel), tampoco alcanzaba la dimensión que hoy tiene. La cocina popular era despreciada en los restaurantes de élite, los cuales, salvo algunas excepciones, privilegiaban lo que en aquel entonces se conocía como cocina internacional.

Durante aquellos primeros años del milenio, algunos pocos soñadores como Antonuela Ariza, Eduardo Martínez, Vicky Acosta, Leonor Espinosa y Tomás Rueda decidieron, por distintas circunstancias, ir en contra de la corriente y dignificar la cocina colombiana en sus restaurantes. Desde caminos de vida distintos, fueron desembocando en esa ruta difícil, apenas visible, pedregosa y llena de obstáculos que al principio se perfilaba ante ellos. Eran unos cuantos, pero poco a poco fueron transformando la cultura gastronómica colombiana, redescubriendo y usando productos autóctonos, resignificando las preparaciones y las técnicas populares, y dignificando a los cocineros portadores de tradición. Con los años fueron seduciendo a otros cocineros y empresarios de la restauración hasta que finalmente, hace poco, el Estado empezó a entender la importancia de la cocina para la economía y la sociedad nacional.