El peso va en picada por culpa de Santos, Duque y los polarizadores

Lo peor que podemos hacer es esconder la cabeza como el avestruz, hacer de cuenta que nada está pasando y asumir que esta crisis, como es global, es inevitable. Hace cinco años el dólar valía la mitad, entonces no se hizo nada, ahora tenemos una de las monedas que más se afectan con los choques externos. ¿Qué pasó?, ¿nos vamos a quedar quietos?

Si una nación atraviesa por una situación económica sana donde hay empleo, crecimiento, marco jurídico, estabilidad política e impuestos competitivos, es percibida interna y externamente como una nación sólida y por lo tanto su moneda es dura. Por el contrario, si el país carece de alguno o la mayoría de los anteriores atributos, es entendida como una nación débil y su moneda también. El mercado de divisas actúa como un lobo hambriento, le encantan el miedo y la sangre. Si un país demuestra debilidad y empieza a registrarlo en sus cifras entonces el lobo va a la caza y se lo come como presa viva.

Antes de entrar en la explicación de lo ocurrido en los mercados internacionales y la guerra comercial entre EE. UU. y China, que el Gobierno y los expertos sugieren como detonante, déjeme usar una de las analogías más útiles sobre la cotización del dólar que he escuchado. El precio de la moneda estadounidense es como la calificación de un país: si una nación está bien, el dólar tiene un precio bajo; si está mal, tiene un precio alto. Así de sencillo.