El pintor de batallas

Es difícil encontrar argumentos válidos para recriminarle al periodista el haber obturado en un momento tan humanamente desgarrador, ese instante en el que no solo salen a flote los horrores de nuestra violencia, sino tantos otros de nuestros males, como la explotación infantil, el abandono del Estado —¿qué hacía un niño de escasos diez años sirviendo en la morgue del hospital público de su pueblo a vestir los cadáveres?—, los que en cierto modo justifican haber publicado la imagen por impactante que sea. Pero también es fácil entender a ese niño, ya convertido en adulto, quien increpa al fotógrafo por haber inmortalizado para la historia una imagen que perpetúa los fantasmas de su niñez. El fotógrafo ofrece disculpas, pero insiste en la importancia de dejar una memoria visual de la barbarie.

En El Testigo: Caín y Abel, documental dirigido por Kate Horne y producido por Guillermo Galdós, no solo se exalta la labor periodística del reportero gráfico Jesús Abad Colorado, sino que de alguna manera se muestra su lado más humano; se lo ve volviendo a los lugares en donde logró retratar los horrores de nuestra violencia y, así, construir la memoria histórica que nos impida repetirla, pero sobre todo vuelve para hablar con los protagonistas de esas historias que intentó inmortalizar a través de su lente, para seguir el rastro de sus vidas y, si se quiere, continuar acompañándolas en medio de su dolor.