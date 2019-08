El presidente Duque no está equivocado

Lo primero que tenemos que hacer es felicitar al actual presidente, puesto que tiene cerradas las puertas de su despacho a políticos y gamonales que desde siempre vienen usufructuando económicamente el poder estatal para obtener prebendas y nóminas burocráticas en favor de sus émulos que, en un cien por ciento, no son más que auténticos vagos, chanchulleros y malandrines que devengan, pero jamás trabajan.

El haber recibido un país tan descuadernado y con los más altos índices de corrupción, incrustada tanto en la empresa pública como privada, más la mermelada política para poder aceitar el aparato legislativo, no es tarea fácil de cumplir en cuestión de un año.

En las últimas semanas hemos visto a respetables medios de comunicación despotricar de la gestión del presidente Iván Duque; si bien no todo es color de rosas, como en el tema de seguridad, sí hay algunos avances en asuntos económicos, de infraestructura y de erradicación de cultivos ilícitos, reconocidos por los Estados Unidos.