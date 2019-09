El presupuesto del agro

none

En Colombia sucede todo lo contrario. El 78,6% del presupuesto del Ministerio de Agricultura de este año está destinado a funcionamiento ($112.000 millones) y programas de subsidios, incentivos y ayudas ($720.000 millones). Los ministros de Agricultura de turno no pueden seguir haciendo el papel de cajeros automáticos ambulantes, repartiendo subsidios de manera arbitraria e injusta. No tienen en cuenta, por ejemplo, la buena gestión de unos frente a la mala gestión de los otros; igualan a todos por abajo. A buena hora, el Ministerio de Hacienda le ha puesto orden a este despilfarro de recursos públicos.

Pienso que el debate del presupuesto del Ministerio de Agricultura no debe darse sobre el monto de los recursos, sino sobre su redistribución, uso eficiente e impacto en la productividad y rentabilidad de los productores del campo. Como lo ha dicho el propio presidente Duque: “No es gastar más ni menos, es gastar bien, para optimizar los recursos públicos”.