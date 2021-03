La última edición de The New Yorker tiene un artículo llamado “E-mail Is Making Us Miserable”, de Cal Newport, quien trata a fondo los asuntos de cómo diferenciar entre las horas laborales, las personales y en las que el ser humano se sepa desconectar, especialmente ahora que mayoritariamente el trabajo es virtual.

Myriam El Khomri, quien se desempeñó entre los años 2015 y 2017 como ministra de Trabajo francesa, promovió una nueva ley en la cual se estipulaba que era “necesario reducir el agotamiento de los empleados” pues el uso del “correo electrónico nos está haciendo miserables”. El artículo cita dos estudios en los cuales es evidente el estrés de los participantes, ya que dice que su uso lo incrementa.

Una opción para quienes pueden, es no tener el correo electrónico conectado al celular y destinar una hora del día para revisarlo y responder. Hacer esto requiere de una disciplina férrea que no es fácil de lograr. En muchos trabajos se espera que las personas lo consulten constantemente. Es decir, no todos lo pueden hacer. El ritmo de hoy en día es frenético, se pensó que al trabajar desde las casas el ritmo sería menor y sucedió lo contrario.

El uso cada vez mayor del WhatsApp está reemplazado al correo electrónico, debido a que hoy en día, este es en su mayoría lo que era una carta hace unos años y el WhatsApp lo que era un correo electrónico. Su uso y por lo tanto su redacción tienden a ser más ligeras y cortas (especialmente en el WhatsApp) lo que hace, es que se tienda a responder más rápidamente sin dejar el tiempo suficiente para pensar bien una respuesta adecuada.

Tanto el correo electrónico como el WhatsApp nos cambiaron la vida y la convirtieron en más acelerada de lo usual. Con el Covid, muchas personas se están replanteando el significado de la existencia y por eso en gran medida en el mundo las personas estamos viéndola de manera diferente, debido a que se es más consciente de que esta se puede perder en cualquier momento. Hace muy poco tiempo las personas vivíamos en su gran mayoría haciendo planes para el futuro, el cual hoy en día es incierto, muchas personas perciben que su paso por la tierra como bastante corto y sienten que han perdido un año de vida.

El ser humano está buscando un equilibrio, ya es claro que no importa el lugar donde se esté para ejecutar una labor, ahora lo que se necesita urgentemente es aprender a definir el horario de trabajo, que los jefes no abusen de su posición de mando y entiendan que las personas no solamente trabajan, también tienen familia, amigos y necesitan hacer otras actividades, que además los llevan a ser más productivos.

Es claro que no todas las personas pueden darse el lujo de decidir ver los correos en solo momento del día. La disminución del estrés depende no solamente de los jefes, también de los pares, quienes muchas veces envían correos electrónicos innecesarios que se deben leer y responder, estos deben disminuir si queremos lograr una vida menos miserable para la mayoría y en el fondo más productiva. Como dice el dicho, menos es más.