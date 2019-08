El reguetonero verdulero

none

Frente a este deplorable espectáculo, se ha decidido prohibir el ingreso de menores a presentaciones de este calibre e incluso se ha solicitado a la Cancillería declarar a este depravado persona no grata en nuestro país, para evitar que en otra ciudad se repitan tan execrables presentaciones.

Ante las críticas a sus “canciones”, el puertorriqueño se limitó a escribir en las redes sociales: “El que se ofenda por eso a las 2:00 a.m. es que tiene que estar bien sensible. Discúlpame si te marchité un pétalo”.

Aún peores son sus expresiones contra las mujeres, a quienes trata de “putas” y “reputas” y les dice: “¿Quiénes se sienten malparidas y pirobas? Cuando tú te sientes malparida y piroba no hay nadie que te derrote”. Y eso lo aplauden con frenesí.

El tal concierto tuvo un lleno envidiable e ignoro si entre sus patrocinadores hubo alguna empresa oficial de licores, lo cual es censurable y digno de una investigación disciplinaria. Se realizó además en un escenario oficial, me imagino que con todos los permisos que para otros eventos son casi imposibles de obtener, y contó con un buen número de agentes del orden para vigilar semejante incitación a las más bajas pasiones.