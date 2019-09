El reto de Falcao

none

Durante toda su carrera deportiva ha mostrado su gran profesionalismo adentro y afuera de las canchas, en ese sentido no tendrá dificultad, deberá rodearse de los jugadores cercanos culturalmente que ya están allá, para fortalecer su trabajo, como el uruguayo Muslera y los otros que estén en el equipo.

Futbolísticamente Falcao tiene las condiciones técnicas, experiencia y madurez para que allá su rendimiento sea el mejor, esperamos que las lesiones no se presenten mucho, como en otros momentos de su vida deportiva. Es un hombre con experiencia de jugar en el extranjero, la debe aprovechar para adaptarse lo más pronto posible al fútbol turco, en el que de entrada lo van a poner a jugar sin espera de mucho tiempo; será muy favorable estar con su familia, principal motivación para seguir adelante.