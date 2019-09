El retroceso en la lucha contra el narcotráfico que se presenta en México afecta la cooperación internacional

Al haber participado en la lucha contra el narcotráfico en mi país y haber tenido el honor de asesorar a gobiernos de México en el combate al crimen organizado, me permito anotar los siguientes comentarios al reciente informe del señor presidente de México. Aprovecho la ocasión para enviar mensajes que orienten al gobierno de ese país hermano en la lucha contra el crimen organizado, considerando que al retroceder en esta gestión se incide negativamente en la lucha global contra el narcotráfico.

En el primer informe del señor presidente de México, divulgado en estos días, brillan por su ausencia los resultados logrados en el combate a la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico. En el mes de agosto se presentaron en México 2.469 homicidios. En el bar Caballo Blanco se presentaron 29 muertes. El asesinato de periodistas, quienes con sus editoriales defienden la lucha contra el narcotráfico, se ha incrementado.

Hasta la fecha no se han desmantelado los numerosos carteles de la droga que operan en ese país. La Guardia Nacional, entidad eminentemente militar, no ha registrado resultados en la lucha contra el delito. En varios países, las experiencias nos señalan que la institución que marca la pauta en el combate al delito es la policía nacional o federal.

Este flagelo trasciende las fronteras. Registra un carácter multidimensional y transnacional en sus causas y efectos, que afectan la seguridad globalmente. Todo esfuerzo que realice un país individualmente será infructuoso, insuficiente, sin el apoyo y la cooperación de países como México. Si en México se ha retrocedido en el combate a este flagelo, las incidencias y las consecuencias que se registran en la lucha global contra el narcotráfico son negativas, permitiendo a los carteles de la droga fortalecerse a nivel mundial y aumentar la exportación de estupefacientes y el consumo.

En Colombia, las autoridades señalan que el cartel de Sinaloa, que opera en México, ha extendido sus tentáculos en nuestro país, considerando que les ha quitado a los narcotraficantes colombianos el liderazgo en la producción de cocaína y su distribución en Estados Unidos. Otros carteles de la droga de ese país seguirán su ejemplo.

La situación de México afecta la lucha que Colombia sostiene a diario contra el narcotráfico. No vale la pena realizar alianzas con las autoridades de ese país mientras no existan respuestas serias y reales a las solicitudes de las autoridades colombianas. No se combate al crimen organizado solo con buenas intenciones.

Se concluye que en México no se ha diseñado una estrategia y no existe un compromiso real de combatir este flagelo. Recomiendo mirarnos al espejo y establecer las debilidades, las falencias que registran las instrucciones impartidas por el gobierno de México para ejercer un eficiente control al crimen organizado.

Comedidamente aconsejo al gobierno de México establecer alianzas con la gloriosa Policía Nacional de Colombia para diseñar operativos conjuntos en el combate al crimen organizado. Aprovechar la experiencia exitosa, de muchos años, que registra nuestro país en la lucha contra el crimen organizado.

Demando mirar, sin criticar destructivamente a gobiernos anteriores de México, cuáles han sido las estrategias que han dado resultados en el combate al delito. Vale la pena aplicar aquello de construir sobre lo construido, lo que ha dado resultados.

México no puede bajar la guardia, sino destacarse como en épocas anteriores como un país que lidera esta lucha, que da ejemplo con sus resultados exitosos a otros países que enfrentan este flagelo.

General Luis Montenegro R. Exasesor de la Secretaría de Seguridad Pública Federal de México.

Envíe sus cartas a [email protected].