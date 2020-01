El ritmo del país (II)

Pero hay más: sólo en las noches, digamos después de las diez (o de las once de la noche para ciertas vías) comienza a ser posible alcanzar la velocidad que la nueva norma veta. Ocurre, no obstante, que a esas horas, cuando hay poca gente en las calles, resulta no sólo un absurdo sino hasta un peligro transitar a velocidades tan bajas como las que exige la nueva norma, pues se exponen los conductores a todos los atropellos y todas las inclemencias a los que la inseguridad ha sometido a los bogotanos y a los colombianos desde hace tantos años.

Lo primero porque, como se mostró en la columna pasada , los límites de velocidad que imponen las vías de la ciudad (y del país) parece que se pensaron hace muchas décadas y, evidentemente, para carros que tenían otras tecnologías. La mayoría de carros (por no decir todos) que hoy circulan en Bogotá pueden desarrollar una velocidad de 50 kilómetros por hora en pocos segundos. Pese a que esa tecnología ha conocido un desarrollo paralelo en términos de seguridad vehicular (frenos, airbags, etcétera), las autoridades se empeñan en mantener límites de velocidad que, frente a estas nuevas tecnologías, no sólo se muestran exiguos sino francamente ridículos. Decíamos que siguiendo los límites propuestos por las autoridades de tránsito, un viaje entre Bogotá y Medellín podría tardar más de dos días.