El sector vivienda: perspectivas y retos

En un seminario esta semana sobre el sector inmobiliario, organizado por Camacol Bogotá y Cundinamarca, tuvimos la oportunidad de poner un foco en lo que está pasando en términos de inversión e inventarios del sector, pero también de las expectativas. Los datos de la actividad inversora en el sector no son buenos y los datos de crecimiento al tercer trimestre del año lo confirman. A la actividad edificadora no le va bien y decrece respecto a los datos del año anterior. En particular, la actividad relacionada con los usos diferentes a vivienda tiene una fuerte desaceleración, aunque la de vivienda no se queda atrás y también decrece. Ante ese panorama se han acumulado inventarios y los constructores están a la espera para tomar nuevas decisiones de inversión.

En esa realidad es el momento de recordar la ciclicidad del sector y su parecido al ciclo de la economía.

También es claro que el comportamiento de variables como el empleo o los ingresos de los hogares afecta este tipo de decisiones de manera importante. Pero también es cierto que es un sector con unas perspectivas estructurales muy buenas y se pueden encontrar pocos paralelos en el país. Aún más de dos millones de hogares urbanos están en déficit y sólo un poco más del 40% es propietario de una vivienda a nivel nacional. A futuro, el crecimiento de la clase media, la disminución del tamaño promedio del hogar y el aumento de la población en edad de trabajar son factores positivos para la demanda del sector. El crecimiento relativo mayor que están experimentando algunas ciudades intermedias y pequeñas y las mejoras del empleo en el sector rural abren nuevas ventanas de oportunidad para el sector.

La materialización de estos buenos factores estructurales dependerá de que los colombianos se formalicen y construyan una huella financiera que les permita acceder a financiación de vivienda y que se garantice a los inversores del sector claridad jurídica acerca de los planes de ordenamiento territorial y las licencias para que puedan planear a mediano plazo.