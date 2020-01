El terrorismo y la protesta social

Nadie se llama a sí mismo un “terrorista”, y es usual escuchar que la palabra es una herramienta para deslegitimar las luchas por causas subalternas. Deslegitimar a los palestinos, a los comunistas, a los chechenos, en fin. Según una definición superficial y que generalmente utilizan los Estados, el terrorista es quien usa la violencia para oponerse a un estado de cosas, a un statu quo. No importa el grado de violencia o su objetivo. Si usa piedras o dinamita. Si ataca al ejército o a civiles. El terrorista es el que usa la violencia contra el establecimiento. Esta es una definición muy común, sobre todo, en los regímenes que no son democráticos, y la usan personas que por lo general no gustan mucho de la democracia.

El problema de este tipo de vocabulario y de estas inconsistencias —elogiar el terrorismo en algunos escenarios y no criticar la violencia de los manifestantes en otros— no es tanto que debilita los argumentos de estas personas, sino que le restan credibilidad y peso a la palabra “terrorismo”.

La ultraderecha no rechaza la violencia en sí, pues, al igual que el terrorismo, no desaprueban la violencia en otros contextos, sino el hecho de que la practiquen personas que tienen una ideología contraria a la suya.

Un “terrorista”, en su libreto, no es un manifestante que ejerza la violencia, sino un izquierdista que ejerza la violencia, pues no escuchamos llamarles “terroristas” a los manifestantes venezolanos que atacan con violencia a la policía durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.