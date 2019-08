“El testigo”

none

El documental muestra la trayectoria del fotógrafo de guerra Jesús Chucho Abad. Narrado por él mismo, como testigo del horror, la historia es contada mediante un puñado de fotografías que este maestro ha tomado de miles. Vemos muchas a lo largo de la filmación, pero las principales son unas pocas que Abad utiliza como capítulos de una narración. Cada imagen, además de ser hermosa y lacerante, capta la totalidad, y a la vez la complejidad, de la tragedia de Colombia. Este señor ha tenido el valor de ir a las zonas de conflicto y examinar el horror de frente, sin apartar la vista y dispuesto a retratar la demencia de la violencia nacional, pero acompañado de una enorme dosis de poesía y sabiduría estética. Cada fotografía es una obra de arte, que comunica el infierno que hemos vivido y la insensatez de la violencia. Porque lo peor es comprobar la futilidad de esta tragedia tan honda y vasta, pues no se trata del sacrificio de un pueblo al luchar por la justicia o la equidad, o para derrocar a un tirano y conquistar la libertad. Es un sufrimiento colosal con miles de muertos, desplazados, heridos y mutilados, totalmente en vano.