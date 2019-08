none

Con seguridad un proyecto de ley que busque crear las clases de historia, cívica y constitución saldrá adelante, y luego en el Ministerio de Educación tendrán que ver cómo resuelven el capricho presidencial. Las consecuencias, en cambio, recaerán sobre generaciones enteras que no sabrán qué estudian de tanta cosa que ven sin un propósito claro y que, además, padecerán durante décadas dolores cervicales por tanto peso muerto que han cargado sobre sus espaldas.

Por supuesto que la afirmación del presidente Duque genera indignación, porque un museo centrado en estos temas anula el propósito que por ley tiene el Museo Nacional de Memoria. Sin embargo, ignora el presidente que la Ley 1448 no permite la construcción de cualquier “museo”, sino que este debe “lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia”. Por tanto, “el lote hermosamente ubicado”, según sus propias palabras, el Conpes aprobado para su construcción y los recursos invertidos en los diseños del guion no pueden usarse a su antojo.

Es claro que el presidente no improvisó ese nombre, pues éste tiene implicaciones profundas. En un “Museo de Historia” puede caber cualquier cosa, desde los dinosaurios de Villa de Leyva hasta la extradición de Andrés Felipe Arias. Ahora bien, el presidente lo limita y afirma que será motivo de las festividades del Bicentenario, entonces no son millones de años, solo 200, como mínimo. Por tanto, el conflicto armado, sus víctimas, sus luchas y las responsabilidades de los perpetradores se perderán entre las guerras civiles y constituciones del siglo XIX, la famélica guerra que tuvimos con Perú y la Violencia de las décadas de los 40 y 50 del siglo XX.

Papá me solía decir: “Es mejor que piensen que usted es un tonto y no hablar para comprobarlo”. Esta es la situación que vive el presidente Duque cada vez que habla en público y que comprobó en el pasado taller Construyendo País realizado en Bogotá.