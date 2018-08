El turismo en el que no caben hombres

Siempre pensé en lo difícil que podría resultar viajar sola a otra ciudad o a otro país, y es que desde niñas se nos ha inculcado que debemos contar con un hombre que nos auxilie o nos socorra, aunque irónicamente sea de estos que debemos cuidarnos en muchos de los casos y esto claramente nos frena en primera base para no arriesgarnos. Pues bien ya es hora de que en el turismo, como en otros aspectos de la vida aprendamos a tomar consciencia que estar solas, nos permite aprender mucho de nosotras mismas y que viajar del mismo modo es otro acto de independencia, económica y emocional que puede aportarnos a nuestro crecimiento personal y darnos fuerza para emprender otras actividades sin compañía. No es un secreto que solo el hecho de ser mujer en un mundo machista es un problema y que más aún lo es viajar sola, pero ahí está el reto y la oportunidad para empezar a romper estigmas.

Después de viajar sola por primera vez, solo me quedaron deseos de volverlo a hacer, y es que las mujeres somos hoy el sector más importante del turismo gracias a una investigación de CAP Strategic; en los últimos dos años, las mujeres han viajado solas un 53% más. Sin embargo son muchas las mujeres que todavía les da pavor viajar solas, en la mayoría de los casos no es porque no se sientan a gusto con ellas mismas, sino por el miedo o la vergüenza que les provoca un juicio social, sobre todo familiar y esto no les permite viajar con su maleta como única acompañante.

Liberarse de prejuicios y miedos es la primera recomendación para emprender un viaje sola. Hoy en día son más las mujeres que se unen a la tendencia de Womens Only y es que pensar en empoderar a las mujeres a través de viajes puede sonar ambiguo o quizás un tema feminista, pero verlo de cerca puede no solo convencer, sino inspirar a otras mujeres a intentarlo. El contacto con mujeres de otras etnias o estilos de vida diferentes, pueden inspirarnos a tomar control sobre el rumbo de nuestra vida misma.

Ann Friedman, en su manifiesto para la mujer que viaja sola, hecho para la revista digital The Cut, dice ciertamente que los demás Creen que si vamos solas es porque no hemos encontrado acompañante. Hoy muchas mujeres lo hacen por otras miles razones; pero bueno, y si fuera así, ¿qué más da?

Como esta tendencia crece cada vez más, decidí recomendar opciones dentro de nuestro país que nos permiten viajar solas o con otro grupo, solo de mujeres. Las propuestas turísticas que se ofrecen al sector femenino suelen ser paquetes que incluyen hoteles con plantas exclusivas para mujeres, rutas para mujeres que viajan solas, con guías femeninas y también transporte conducido por mujeres. También se incluyen locales y restaurantes que solo admiten mujeres. Es una tendencia que se viene imponiendo y está teniendo muy buena acogida.

La sexualidad y la sensualidad de las mujeres han sido temas tabúes hasta hace muy poco, y a esto también se está dando una respuesta turística muy interesante. Hay empresas que ofrecen salud sensual y sexual para mujeres que llevan una vida estresada y que quieren cambiar el rol: en vez de cuidar, que es lo que suelen hacer, quieren que las cuiden.

En Colombia a pesar de tener variedad de destinos turísticos, son contados los que ofrecen planes solo para mujeres, por eso muchas empresas turísticas ofrecen por temporadas retiros o planes especiales para nosotras.

www.happyyogacolombia.com ofrece un retiro solo para mujeres y que además les guste el contacto con la naturaleza, alejadas del ruido y la tecnología. Van a lugares como a la Unión Choachí a una íntima y amorosa casa sobre el Río Blanco. Para el viaje se ponen de acuerdo con las personas que puedan llevar su carro y entre todos pagan la gasolina y el peaje. Por 380 mil pesos incluye comida, lo único malo es que esta es solo vegetariana pues es pensada en desintoxicar el cuerpo. Las ventajas van desde descanso, hasta el aprendizaje y la meditación al lado del Río y el tema del poder de las mujeres reunidas, haciendo yoga y conversando con expertas en temas de sanación espiritual.

Para las más aventureras esta i [email protected] . El parque nacional El Tuparro es una maravilla natural, ubicado en Vichada y es uno de los destinos emergentes del país. Si está interesada no sólo en conocer, sino interactuar con las etnias indígenas que allí habitan, es recomendable que contrate un tour. La agencia de viajes Xplora Colombia ofrece un plan de cinco días, que incluye alojamiento, guía, transporte terrestre y fluvial, entrada a las comunidades y alimentación. Sin tiquetes aéreos, desde 600 mil pesos.

Si busca un turismo más lujoso orientado al consentimiento y la belleza está Entremonte Wellness hotel, localizado a solo 2 horas de Bogotá, se encuentra en las montañas de Apulo a 480 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 28°C, ofrece opciones para disfrutar y aprender buenos hábitos que le renovarán cuerpo y mente, guiado por el personal especializado que le asistirá por 400 mil pesos.

Decidir viajar sola o en compañía de solo mujeres, puede ser la oportunidad perfecta no solo para desconectarse de su rutina, sino para conocerse más a fondo, disfrutar de cosas que quizás en compañía de un hombre no pueda y sacar provecho de aspectos femeninos que los hombres no comparten ni encuentran placenteros, poder ser libre de los celos de su pareja o miradas acosadoras e incómodas de desconocidos. El empoderamiento femenino no debe ser dado por otros debe ser iniciativa nuestra y empieza en pequeños detalles de nuestra vida, arriesgarse es el primer paso para vencer los estigmas sociales y ratificar lo lejos que estamos de ser el sexo débil.