El valor de la incertidumbre y cómo navegarla

Sin duda, uno de los retos más grandes que hemos tenido en el último año ha sido el manejo de la incertidumbre. A los seres humanos, por lo general, nos gusta planear y organizar para tener estabilidad y poder controlar todas las variables. Por eso, la incertidumbre nos asusta, hay muchos riesgos y posibles consecuencias no deseables. Ese navegar la incertidumbre genera angustia, desconcierto e inestabilidad. Nos desacomoda y nos bloquea. Pero durante este año hemos aprendido a convivir con esta incertidumbre, a valorarla y a lograr adaptarnos a los cambios constantes. A continuación compartiré algunas reflexiones que pueden ayudar a planear y navegar esta incertidumbre, y también a sacarle provecho, porque la vida es así, incierta, y no todo lo incierto es malo.

Identifique lo que sí está definido

Así el mundo se vuelva completamente loco, hay cosas que sabemos que podemos controlar. Lo primero que necesitamos definir entonces en esta incertidumbre son las variables que no van a cambiar. En el mundo educativo, por ejemplo, sabemos que los estudiantes tienen que seguir aprendiendo, que en agosto o en enero tendremos nuevos años escolares según el calendario y que tenemos que ofrecer alternativas positivas y viables para asegurar ese aprendizaje. Con esos elementos identificados y fijos, nos toca arrancar el proceso de planeación.

Planee tres o cuatro posibles escenarios

Es necesario sentarse a identificar los posibles escenarios que pueden ocurrir en las siguientes semanas o meses. Uno no se puede paralizar ante una situación difícil pensando en que vendrá lo peor, tampoco puede sobreanalizar los temas o si no no termina solucionando nada, y menos puede poner todo en un solo escenario porque, si no sale, no hay por dónde ajustar. Por supuesto que hay que pensar en el peor escenario, imaginarse ahí y tener el plan si eso ocurre. Eso ayuda a hacerle frente al miedo y a hablar abiertamente de esa posibilidad, pero también hay que abarcar otros escenarios posibles de manera rápida y tener planeada la ruta de acción para cada uno. Eso da tranquilidad porque desbloquea los miedos, todo el mundo sabe su rol ante cada posible situación y la operación no se paraliza y se mueve fácilmente entre un escenario y otro. Además, permite medir los riesgos y tener claridad sobre cuál es el escenario que más beneficios traerá.

En el caso de la pandemia y el tema educativo, si estamos en un colegio calendario B sabemos que el año escolar arranca en agosto. En mayo 2020 identificamos como escenarios posibles un año que comenzaba de manera virtual, otro que comenzaba en alternancia y otro que comenzaba de manera presencial. Para cada uno de esos escenarios establecimos un plan de acción, con estrategias puntuales que se llevaban a cabo y con tiempos. De esta manera teníamos un mapa definido para ir moviéndonos en el tiempo. En el caso del regreso al colegio presencial, la planeación empezó muchos meses atrás y esto permitió que la institución donde trabajo estuviera lista en el momento que se podía hacer una apertura gradual. En paralelo hicimos varios ajustes a nuestro modelo virtual que permitieron ofrecer una mejor experiencia educativa cuando arrancó el año escolar en agosto. Esa planeación en paralelo ha sido fundamental para poder responder a los cambios y ajustes necesarios y para transmitir confianza y tranquilidad.

La planeación de escenarios se da en temas grandes como la apertura de un año escolar, pero también en acciones mucho más específicas. Por ejemplo, ¿qué tipo de experiencias físicas y deportivas se pueden ofrecer a los estudiantes? Se arranca con posibles escenarios y se hace la planeación puntual para ir moviéndose de manera gradual a los escenarios que se quieren lograr.

Sea flexible, positivo y mantenga la mente muy abierta

Si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es que todo está sujeto a cambios. En ese sentido, una mentalidad abierta, una actitud positiva centrada en lo que tiene y no en lo que le falta, centrada en la oportunidad y no en el riesgo, y una apertura para adaptarse permanentemente al cambio son fundamentales. La incertidumbre a menudo requiere que las decisiones sean tomadas con información incompleta, ese es el gran tema. Cuando esto sucede debemos reconocer lo desconocido, hacerle frente, incorporar la flexibilidad dentro del plan y luego monitorear para ir ajustando. “Es más fácil alterar el curso de un velero cuando el viento cambia de dirección si el capitán ha tenido en cuenta la necesidad de virar”, dice la emprendedora Shelli Hendricks, fundadora de Blue Horizon Solutions.

No le tenga miedo a tener pequeños fracasos

Muchas veces no nos arriesgamos a ensayar cosas nuevas por el miedo al fracaso. En situaciones de incertidumbre vale la pena arriesgarse a ensayar nuevas alternativas para hacer las cosas. Es posible que varios de esos ensayos funcionen y también que no funcionen. Con cada pequeño fracaso se pueden aprender muchas cosas que ayudarán a ajustar los planes. Las caídas nos enseñan a levantarnos una y otra vez. Si algo que planeamos no salió, hay que seguir intentando para que la próxima vez salga mejor. Y cada vez que lo intentemos nos tenemos que proyectar a que es la mejor decisión que pudimos tomar y poner toda la energía para que salga bien. Además, no podemos juzgar solo el resultado, sino aprender del proceso, porque del proceso es de lo que más aprendemos en la toma de decisiones.

El liderazgo en tiempos de incertidumbre tiene que ser compartido

Más que nunca, los equipos de trabajo son fundamentales en navegar la incertidumbre. Tener opiniones variadas, posiciones diferentes y miradas alternas ayuda a planear escenarios y a tomar decisiones, pues hay momentos en que los líderes no saben bien qué hacer ante la incertidumbre y deben tener la tranquilidad de aceptarlo frente a sus equipos y construir entre todos el camino a seguir. La transparencia, la cercanía, la humanidad son lo que saca los temas difíciles adelante. Aceptar que uno no se las sabe todas y que necesita de su equipo genera confianza, empodera y finalmente el equipo se destraba, siente que aporta y llega a soluciones brillantes que bajo otras circunstancias hubiera sido más tímido en aportar. Yo agradezco a diario por contar con un equipo increíble que ha sido muy importante en la toma de decisiones diarias y a mediano y largo plazo.

Planear y navegar en la incertidumbre es posible, no le tengamos miedo y aprendamos a valorarla, porque la vida es así, incierta. Tener eso claro nos ayuda como personas a desarrollar muchas habilidades, como la resiliencia, que en tiempos “normales” no trabajaríamos tan vehementemente. Son situaciones que además nos permiten pensar en innovar y ensayar cosas nuevas, que nos sacan de nuestra zona de confort y en las que conocemos a mayor profundidad a nuestros equipos de trabajo y les damos la oportunidad de sacar potenciales ocultos que ni ellos mismos sabían que tenían. A decir verdad, el balance de la incertidumbre en tiempos de COVID-19 le ha traído muchas más cosas positivas a mi vida que negativas en términos de habilidades adquiridas, estrategias y metodologías de trabajo. Los invito a repensarla.