En Colombia viene haciendo carrera la implementación del voto electrónico, aprobado hace 16 años. ¿Por qué, si es público y cristalino, el Reino Unido, Finlandia, Holanda, Noruega y Alemania, por mencionar algunos, lo tienen prohibido y por qué Venezuela, Argentina, Rusia, entre otros, lo promueven e implementan?

Se argumenta a favor que los elementos de las máquinas de votación son reutilizables, solo modificando bases de datos, que elimina el voto nulo, que agiliza los procesos en la mesa y el de escrutinio, que con controles biométricos y automatizados no puede haber suplantación, entre otros. Pero esas argumentaciones simplistas esconden una cruda realidad: no es cierto que el voto electrónico es seguro; además fácilmente viola la confidencialidad del voto y elimina el conteo público, factores esenciales para una democracia legítima. El voto electrónico exige una institución electoral transparente y creíble, no se circunscribe a tener las máquinas, se requiere una infraestructura que soporte los procesos y demanda profesionalizar toda la organización electoral, incorporar encriptaciones, certificados digitales, sistemas redundantes, infraestructura eléctrica y redes de comunicación seguras para los 10.000 centros de votación; además debe contar con fiscalizadores del proceso y expertos en ciberseguridad.