Empantanados con los humedales de Bogotá

La gestión de conservación en los humedales de Bogotá se ha vuelto en extremo problemática. ¿La actual administración parecería condenada a que todo lo que puede salir mal salga mal? No lo creo. La administración de Claudia López ha sido clara en el cambio de rumbo. Quienes defendemos los humedales tenemos que entender la magnitud del daño ocasionado por dos administraciones de Peñalosa. Salir de este entuerto no es fácil ni barato, y la administración actual requiere un voto de confianza. Esta oportunidad no la podemos perder.

Es importante que se reconozca que no existen en Colombia ecosistemas en los cuales la presión ciudadana haya sido tan importante. Algunos como La Conejera simplemente no existirían. Las pretensiones del anterior alcalde en su primer gobierno produjeron organizaciones civiles y con ellas se estrenaron muchos de los principios y las normas que hoy rigen además a nivel nacional, a través de la adhesión del país a la Convención Ramsar. Desde los humedales en Bogotá se han hecho leyes y jurisprudencia. Por eso, bienvenida la presión que hoy hacen, a la cual se ha sumado el control político y los organismos de control. Pero es importante discernir con madurez política y técnica el campo de lo deseable del de lo posible. Porque en los sistemas complejos las cosas no se deshacen como se hacen.