Empresarios: claves en nuevas narrativas

Hay que parar la locura de la agresión en las redes. Como muchos de los orientadores y sus seguidores no van a cambiar de opinión y seguirán en la misma tónica, hay que crear nuevas narrativas que hagan caso omiso del odio, generen confianza en las inmensas potencialidades de los colombianos y cambien el chip destructivo prevalente.

Lo mismo hizo el movimiento de Nigel Farage en el Reino Unido, para darle un empujoncito de última hora, efectivo, al brexit. Es lo que hace Trump a diario, con casi 64 millones de seguidores en Twitter, y lo que ocurrió en Colombia cuando había que poner furiosa a la gente para que votara No en aquel plebiscito.

Como herramientas que son las redes, también podrían utilizarse para exaltar lo que como colombianos nos une. No parece que los políticos puedan hacer la tarea de renovar el lenguaje, anclados como están, los más prominentes, en la siembra (y cosecha) de broncas.