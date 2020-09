Empresarios de Medellín sobre una columna

En calidad de empresarios de la ciudad de Medellín queremos compartir algunas notas respecto a la columna de Felipe Zuleta Lleras publicada el día 30 de agosto en El Espectador.

Empresas Públicas de Medellín y la Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango) son una empresa y un proyecto orgullo de los antioqueños. EPM es una empresa multilatina que presta los servicios públicos de la mejor calidad en el país y la más grande en este sector. Cuando Hidroituango esté en pleno funcionamiento abastecerá el 17 % de la demanda de energía eléctrica del país, lo cual, sumado a lo que ya produce, llevará a que EPM responda por el 30 % de dicha demanda.

En los más de 65 años de historia de EPM, alcaldes, miembros de junta directiva, académicos, empresarios, sus sindicatos, líderes cívicos y ciudadanos en general hemos velado por cuidar la empresa de todos. EPM es ejemplo para la ciudad y el país de cumplimiento de prácticas de buen gobierno corporativo; desde hace más de una década sus directivos han cumplido con el Convenio Marco de Relaciones, EPM-Alcaldía de Medellín.

La crisis institucional generada en la empresa por la no observancia del alcalde de Medellín y el gerente general de EPM de las prácticas de buen gobierno corporativo, al no comunicarle a la junta directiva, máximo órgano de la empresa, su decisión de interponer una demanda por $9,9 billones, no tiene precedentes. La renuncia de la junta directiva no se generó por conflictos de intereses o desacuerdos con la demanda cuya matriz de riesgo no conoció la junta directiva, sino porque, como ya se dijo, se rompió con la tradición de las buenas prácticas de gobierno corporativo.

Rechazamos las menciones incorrectas que en su columna realiza el Dr. Felipe Zuleta del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien agradecemos inmensamente su válida preocupación por Medellín y nuestras Empresas Públicas, el amor y compromiso que desde los inicios y durante toda su carrera pública ha manifestado con nuestra ciudad y Colombia entera, con independencia de la ideología del gobernante de turno, algo que se evidencia en esta frase que escribió en su cuenta de Twitter la semana pasada: “Lo digo desde mi condición de detenido que no me afecta el amor por mi ciudad y por la democracia”.

La preocupación por la crisis institucional que vive Medellín no nace de un sector social determinado, no tiene sesgo ideológico alguno ni proviene de un sector empresarial en particular, como se puede evidenciar en los pronunciamientos que han realizado ciudadanos, académicos, líderes cívicos y políticos de diversos partidos y movimientos, o en la composición de los miembros constituyentes firmantes de la Veeduría Ciudadana TodosXMedellín.

1. Juan Guillermo Mesa Gómez

2. Jorge Alberto Uribe E.

3. Gabriel Harry H.

4. Nicolás Echavarría Mesa

5. Carlos Urrea

6. Elsa Dorronsoro Tenorio

7. Rodrigo Araújo Perdomo

8. José Fernando Vásquez

9. Mari González de G.

10. Gloria María Restrepo V.

11. Juan Carlos Molina Villegas

12. Carlos Henríquez V.

13. Luis Guillermo Suárez N.

14. Gustavo Montoya Puyana

15. Guido Hernández

16. Ana Henríquez V.

17. Camilo Henríquez Bruges

18. Juan José Harry

19. Luis Fernando Castro

20. J. Santiago Tobón Echeverri

21. Gabriel Arango Bacci

22. Juan Carlos Gómez Muñoz

23. Ana Beatriz Henríquez R.

24. Adela Correa de Uribe

25. María Adelaida Harry Jaramillo

26. Ignacio Restrepo Restrepo

27. María Adelaida Gallego

28. José Fernando Suso Ayerbe

29. Eduardo Vélez Toro

30. Gladys Restrepo Osorio

31. Andrés Felipe Hincapié

32. Ana Mogollón de Gerdts

33. Luis Fernando Posada Uribe

34. Félix Alfazar González Mira

35. Isabel Dorronsoro Domínguez

36. Carlos Augusto Osorio

37. Gloria Mercedes González L.

38. Mauricio A. Campillo

39. Alejandro Restrepo Calle

40. Diego Mejía

41. Luis Guillermo Vélez Álvarez

42. Gloria Cecilia Tamayo Ortiz

43. Juan Fernando Henríquez Velásquez

44. Juan Felipe Correa Londoño

45. Alberto Figueroa Jaramillo

46. Juan Andrés Gutiérrez Bacci

47. Margarita Prado

48. Eduardo Rojas

49. Darío Hincapié R.

50. Jaime Gómez Giraldo

51. José Luis Sierra

52. Hugo Sierra F.

53. Jairo Avendaño M.

54. Jaime Gómez Gómez

55. María Adelaida Gómez

56. Tulio Gómez Tapias

57. Victoria Eugenia Restrepo Uribe

58. Luz Stella Rodríguez García

59. Jorge Julián Trujillo Agudelo

60. Luis Carlos Uribe

61. Ximena Tello Dorronsoro

62. Luis Gonzalo Gómez Gómez

63. Rafael Ignacio Molina Arango

64. Mauricio Vélez

65. María Elena Uribe

66. Carlos Posada

67. Benjamín de los Ríos Osorio

68. Juan Guillermo Correa

69. Ramiro Márquez R.

70. Pedro Luis Mogollón Londoño

71. Carlos Alberto Yanguas A.

72. Jaime Álvarez Gómez

73. Alice Blum

74. José Manuel Suso

75. Nadia Constanza Reina O.

76. Jesús Darío Abondano Posada

77. Margarita Eugenia Vélez Salazar

78. Annabella Nader

79. Luis Gonzalo Gómez Osorio

80. Óscar Velázquez Uribe

81. Philippe Nuttin Ospina

82. Carlos Alejandro Mesa Londoño

83. Carlos M. Messier López

84. Álvaro Rafael Mora Uribe

85. Jaime Camilo Londoño

86. Ricardo Restrepo Uribe

87. Luis Fernando Correa V.

88. Rafael Londoño Mejía

89. José Óscar Uribe Arango

90. Iván Jaramillo H.

91. Guido Cozzarelli Diazgranados

92. Luisa Fernanda Cabal R.

93. Francisco Restrepo G.

94. Gonzalo Sierra Fitzgerald

95. Rodrigo Escobar Correa

96. Federico Henao Arbeláez

97. Patricia Londoño Posada

98. Eduardo Silva Meluk

99. Juan Carlos de la Cuesta Galvis

100. Eduardo Toro Palacio

101. Francisco Javier Mesa Jaramillo

102. Ana Cecilia Ramírez de Mesa

103. Enoris Restrepo de Martínez

104. Juan Camilo Posada Correa

105. Nora Londoño Posada

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com