En defensa del Esmad y la miopía de la ONU

La sugerencia de la ONU no solamente es equivocada si no que desconoce la realidad que se vive con la invasión de terrenos en departamentos como el Cauca y Nariño, y además se pone del lado de las pretensiones del Eln y de las Farc ahora en la política que, dicho sea de paso, fueron rechazadas durante las negociaciones del proceso de paz. Si se estuvo en desacuerdo con que el presidente Duque objetara algunos puntos de la Ley Estatutaria, entonces se tiene que rechazar la intención de revivir otro punto que ya quedó enterrado en los anales de las negociaciones de paz. Coherencia por favor.

Las cifras oficiales demuestran que en realidad en los últimos años la acción del Esmad no es como quieren presentarla. En el 2019 hubo alrededor de 3.600 protestas, más de 1.300 concentraciones y casi 1.100 marchas. Con toda esa actividad el único caso lamentable que se presentó, que no debió ocurrir, fue el de Dilan Cruz. Por el contrario, entre 2018 y 2019 la institución asegura que seis agentes del Esmad murieron prestando el servicio y atendiendo hechos de orden público. Las cosas como son.