En el nombre de Marx…

Más que un filósofo, sociólogo o reconocido economista, como en general se le recuerda, sus objetivos se refieren a la política y el poder, aunque sus propuestas en ese campo se reducen a la “democracia proletaria”, una dictadura de clase que muchos tiranos ejercieron invocando sus teorías como pretexto.

A 200 años de su nacimiento se puede decir que el pensamiento dialéctico y la crítica de la economía han servido a muchos para interpretar la realidad. Con sus fundamentos, para ellos, la historia parecía resuelta. El pensamiento científico, duda, crítica, observación y comprobación, resultó, y aún resulta, innecesario para quienes consideraron, y consideran, con unos mínimos presupuestos, vaticinada y solucionada la historia que el mismo Marx se ocupó de comprender, interpretar y criticar.

Ese espíritu crítico, seguramente lo más relevante en Marx, no fue heredado por quienes se reclamaron sus seguidores o abanderados. Terminaron convirtiendo su obra en Biblia particular y sus principios en dogma. Pero para ellos no fue siempre en vano: ese conocimiento les confirió el derecho de representar a todos “los pobres del mundo” y, en su nombre, ejercer dictaduras ahora fracasadas. Se encargaron, en su particular visión, del “trabajo intelectual”, ejercido desde el poder por los partidos comunistas, mientras los demás debían obedecer como borregos.

Sus “herederos” han sido perezosos: convirtieron sus conceptos en estereotipos que, entre otras cosas, les ahorraron y ahorran el trabajo de investigar, pensar, criticar y proponer. Su crítica al capitalismo naciente, fundamentado en su teoría del valor y la plusvalía, en el origen de su lucha de clases, solo pudo ofrecer la confrontación como alternativa política. En realidad para proponer guerras como solución a los problemas del hombre, no se han necesitado teorías: es “la continuación de la política por otros medios” explicaría Clawsewitz, uno de sus teóricos más sobresalientes.

Para Marx la guerra de clases está en el comienzo de la solución mientras en realidad fue su fracaso, en cuanto la política trata, o debe tratar, de consensuar intereses diversos y opuestos de manera racional, para lo que resulta indispensable un Estado que represente a todos los ciudadanos, como propone la democracia Liberal, y no solo a una clase que, supuestamente, gobierna mediante una dictadura.

Aparte de la lucha de clases y la dictadura del proletariado no se encuentra en la obra de Marx una teoría del Estado que supere su crítica. En la práctica, “dejó” a sus intérpretes la tarea. Lenin, Stalin y Mao, los más reconocidos, no trascendieron jamás la dictadura, aunque no hubiesen sido absolutismos de clase si no de partidos los que ejercieron en su nombre las formas de gobierno que observamos en el siglo 20 en Rusia y China, y tampoco hubiesen sido revoluciones si no invasiones del Ejército ruso, las que crearon el espejismo de la derrumbada cortina de hierro.

Pese a su ambigüedad y la ausencia de una teoría del Estado, en nombre de Marx han ejercido tiranos conversos al populismo y populistas transformados en dictadores. La “lucha de clases” ha servido para todo. Para justificar el sometimiento de cientos de millones, las purgas del estalinismo y la dictadura familiar de Corea del Norte; lejos del marxismo en su origen: una crítica profunda del capitalismo y la alienación que, a su modo de ver, producía. Su frase, según la cual “la violencia es partera de la historia”, se convirtió en justificación para toda clase de atrocidades.

A dos siglos de Marx, sin embargo, no se puede afirmar que fracasó en general: estuvo presente a lo largo de todo el siglo 20.En su momento, en los albores del capitalismo, pudo explicar la sociedad naciente, y su método de interpretación, cuya mejor versión puede encontrarse en su “Contribución a la crítica de la economía política”( a Smith y Ricardo), sigue siendo de utilidad para procesar problemas con un alto nivel de generalización, debe advertirse, como correspondió al pensamiento del siglo 19.Mientras sus discípulos se conformaron con recitarlo, las ciencias han avanzado en la identificación y explicación de la realidad y sus problemas.

Siendo la sociedad contemporánea mucho más compleja que la que tuvo Marx ante sus ojos, pudo vaticinar defectos del capitalismo en desarrollo. Sin embargo, en una sociedad como en la que hoy vivimos no se puede responder a los problemas y las demandas de viejos y nuevos sectores sociales ofreciendo como salida una dictadura “de los buenos” que excluye, desde su origen, diversidad y pluralismo. La utopía de la democracia Liberal, que tanto confrontó, le sobrevive.

@herejesyluis