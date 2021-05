Encare el problema, presidente Duque

Colombia está pagando el precio de no tener a un líder al frente de un país que viaje a los territorios y que conozca de primera mano las necesidades de la gente, escuchando a las comunidades sin necesidad de que medie un libreto impuesto por sus asesores y amigos.

Está necesidad es lo que se ve en las calles y es el reclamo que muchos de los marchantes hacen, porque siente que su voz no es escuchada durante estos últimos tres años en los que Colombia no ha tenido al frente a una persona que lidere el país, sino a alguien con sueldo de primer mandatario pero que ejerce como presentador de televisión y que realiza su trabajo como presidente de la república manejando la nación a control remoto.

La mayoría de quienes se están manifestando son jóvenes que no ven ninguna solución a sus problemas y que sienten que han quedado en una especie de “no futuro” porque desde el Palacio de Nariño no se les envía ni voz de aliento ni respuestas palpables a sus peticiones de trabajo digno y estudios tanto básicos como superiores.

Es a estos jóvenes a los que hay que escuchar, que no responden a las convocatorias de ningún sindicato ni de partido político alguno y que han salido a las calles a hacer sentir su voz de inconformismo por la falta de oportunidades y su rechazo por la corrupción, clientelismo, amiguismo y nepotismo con que se maneja el Estado.

Es claro que en estas manifestaciones se ha mezclado el vandalismo y la criminalidad que hacen de las suyas en medio de las protestas, que aprovecha el momento para saquear almacenes de cadena, cajeros automáticos y hacer cuánto daño se les ocurre. ¿Qué está mal?, por supuesto que está mal, ¿Qué hay que caerles con todo el peso de la ley?, por supuesto que sí, más no por esto se puede estigmatizar las marchas asegurando con declaraciones como las de señor ministro de Defensa Diego Molano, de que están siendo financiadas por el narcotráfico, el Eln y las disidencias de las Farc.

Si lo anterior es cierto señor ministro de Defensa, enséñenos las pruebas, porque ya estamos hartos de que desde el Gobierno Nacional y el Centro Democrático se señale, se acuse, se estigmatice, sin mostrar ninguna prueba y sin que se den ningunos resultados palpables en materia de inteligencia militar, de capturas y de judicialización en estas supuestas infiltraciones de los grupos armados ilegales.

Acusar, señalar y estigmatizar con el ánimo de atemorizar a una sociedad que tiene los ánimos crispados, es ser irresponsable. No se puede seguir en la línea del Alto Consejero Para la “Paz”, Miguel Ceballos, cuando luego de los ataques a los CAI en septiembre de 2020, dijo que detrás de estos hechos estaba el Eln. Si esto fue cierto, ¿Dónde están las pruebas?, ¿Cuántas capturas se realizaron?, ¿Cuántas condenas hubo?

Hoy la gente no se atemoriza con cualquier declaración en Do Mayor, Cali lo ha demostrado, Bogotá también la ha demostrado y el Gobierno Nacional parece no entenderlo y en cambio ha empoderado al General Zapateiro para que le hable a un país en caos con un discurso más propio para un guerrillero en armas en medio de un combate que para unos ciudadanos con los ánimos exacerbados.

Para colmo, el presidente Duque se le ocurre la brillante idea de colocar al doctor Miguel Ceballos al frente de unos diálogos con la idea de calmar los ánimos. Nombrar a Ceballos en una misión como esta, es como pretender apagar un incendio utilizando gasolina. Que cosa tan contradictoria, ¿en dónde tiene la cabeza el primer mandatario?

La solución está en el diálogo, en escuchar a los colombianos, en viajar a los territorios, pero este trabajo lo debe hacer el presidente Iván Duque directamente, empoderándose del problema y dejando a un lado las cámaras de televisión en las que posa todas las tardes leyendo un libreto lleno de propaganda política.

Si se escucha, dejará también de abusarse de la Fuerza Pública, porque señores el primero en abusar de los policías y militares es el Gobierno Nacional, que es quien les obliga a salir a enfrentar una situación de malestar que el mismo presidente de la república provocó. Las fuerzas militares y de policía son integradas por seres humanos que sienten cansancio, que tienen hijos y esposas que les esperan en sus casas y en ellos también hay que pensar.

De igual manera también hay que pensar en los alcaldes que deben enfrentar el problema que dejan los actos vandálicos que se presentan en medio de las marchas y el inconformismo que desató el presidente de la república, mientras él, muy tranquilo en el Palacio de Nariño prepara su libreto para su programa de televisión.

Esta protesta se salió de control y si el presidente no quiere ni desea que termine en una tragedia peor de lo que hasta hoy se ha vivido, lo invito a que por primer vez en su mandato, salga de la comodidad del Palacio de Nariño y encare los problemas que su falta de visión y liderazgo provocaron.

@sevillanojarami